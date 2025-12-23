Weihnachtliche Ruhe | Novo Nordisk im Fokus (letzte Sendung bis 5. Januar)
Die Wall Street ist im Feiertagsmodus. Kaum Bewegung bei den Futures, die Umsätze trocknen aus und der S&P 500 pendelte gestern fünf Stunden lang in einer engen Spanne von 10 Punkten. Die Börse schließt am Mittwoch früh und bleibt am Donnerstag wegen Weihnachten ganz zu. Der S&P 500 notiert nur noch 0,3% unter dem Allzeit, mit dem VIX-Angstbarometer nahe dem 52-Wochen-Tief. In diesem Jahr knackte der S&P 500 38 Rekorde, nach 57 im Jahr 2024. Heute stehen noch einige Wirtschaftsdaten an, die Beachtung finden werden. Das BIP-Wachstum für das dritte Quartal lag bei 4,3%. Analysten rechneten mit einer annualisierten Wachstumsrate von 3,3%. Der Inflationsdruck nimmt parallel aber ebenfalls merklich zu. Um 16 Uhr MEZ wird außerdem das Dezember-Verbrauchervertrauen gemeldet, das von 88,7 auf 91 gestiegen sein soll. Das Finanzministerium wird um 19 Uhr MEZ zudem das Ergebnis der Auktion von 71 Mrd. US-Dollar 5-jähriger Staatsanleihen melden. Was Unternehmen betrifft, stehen die Aktien von Novo Nordisk im Fokus. Die US-Gesundheitsbehörde hat das Gewichtsverlustmedikament Wegovy in Pillenform zugelassen. Der Verkauf beginnt im Januar, mit monatlichen Kosten von 149 US-Dollar.
00:00 Intro
00:28 Überblick | Niedrige Volatilität
02:30 Wirtschaftsdaten | Inflation | Auktion Staatsanleihen
06:33 Meldungen: Service Now | Verbrauchervertrauen | Novo Nordisk
07:39 Hoffnung auf steigende Konsumausgaben im Q1
08:15 Ölpreis unter Druck | Japan: Renditen ziehen an
10:13 Meldungen: NVIDIA | Weymo | Google & Intersect
11:08 Analysten: Alcoa | Währungen | Gold & Silber | KB Home u.m.
#finanzmarkt #eröffnungsglocke
