Wieder russischer Großangriff auf die Ukraine - Drei Tote

Kiew, 23. Dez (Reuters) - Russland hat die Ukraine auch kurz vor Weihnachten wieder massiv mit Luftangriffen überzogen.

Dabei seien mindestens drei Menschen getötet worden, darunter ein vierjähriges Kind, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am ⁠Dienstag mit. Russland ‍habe in der Nacht mit mehr als 30 Raketen und 650 Drohnen angegriffen. Mindestens 13 ukrainische Regionen seien betroffen gewesen. Vor allem die Energieversorgung der Ukraine wurde wieder ‌attackiert. Landesweit kam es zu Notabschaltungen bei der Stromversorgung. Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko zufolge wurden Energieanlagen im Westen am stärksten getroffen.

Selenskyj sprach Russland ‍erneut den Friedenswillen ab. Dieser russische Angriff praktisch inmitten von Verhandlungen über eine Beendigung des Krieges sende ein extrem klares Signal über die Prioritäten Russlands, schrieb Selenskyj auf der Online-Plattform X. "Ein Angriff vor Weihnachten, wenn die Menschen einfach nur bei ihren Familien sein wollen, zu Hause und in Sicherheit." In der zentralen Region Schytomyr wurden zwei Menschen getötet, darunter ein Kind. Ein ‍weiterer Mensch starb außerhalb der Hauptstadt Kiew, wo nach Angaben ⁠lokaler Behörden zudem mindestens fünf Menschen verletzt wurden.

POLEN STARTET WIEDER KAMPFJETS ZUM SCHUTZ SEINES LUFTRAUMS

Energieanlagen und andere kritische Infrastruktur wurden nach Angaben der örtlichen Behörden in der Region Tschernihiw im Norden, in Lwiw im ‍Westen und der südlichen Schwarzmeer-Region Odessa beschädigt. Polen, das als Nato-Mitglied an die Westukraine grenzt, ließ wieder Kampfflugzeuge zum Schutz des eigenen Luftraums aufsteigen. ⁠Auch Jets von Nato-Verbündeten seien dazu im Einsatz gewesen.

Russland erklärte, es habe Energie- und Militäreinrichtungen in der Ukraine angegriffen. Dabei seien auch Kinschal-Hyperschallraketen eingesetzt worden. Zudem hätten die Streitkräfte zwei weitere Dörfer in den östlichen Regionen Charkiw und Dnipropetrowsk erobert, teilte das ‍Verteidigungsministerium in Moskau mit.

Selenskyj forderte von den Verbündeten ‌erneut mehr Druck auf Russland, um den Krieg zu beenden. "Putin kann immer noch nicht akzeptieren, dass er aufhören muss zu töten", schrieb Selenskyj auf X. "Das bedeutet, dass die Welt nicht genug Druck auf Russland ausübt. Jetzt ist es Zeit, zu reagieren." Der russische Angriff erfolgte nur wenige Tage nach einer neuen Runde von Friedensgesprächen in Miami. Dabei verhandelten US-Vertreter mit ukrainischen und russischen Gesandten in getrennten Gesprächen über Wege für eine Beendigung des seit fast vier Jahren andauernden Krieges. Russland hat seine Angriffe auf die ukrainische Energieversorgung und Logistik verstärkt, um den Druck auf die Regierung ⁠in Kiew zu erhöhen.

(Bericht von Dan Peleschuk und Pavel Polityuk, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‍und Märkte).)