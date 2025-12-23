Xlife Sciences AG beschliesst Wechsel an das Hauptsegment der SIX Swiss Exchange zur Stärkung der Marktpräsenz
Zürich, 23. Dezember 2025: Die Xlife Sciences AG (SIX: XLS) gibt bekannt, dass der Verwaltungsrat den Wechsel aus dem SIX Sparks Segment an das Hauptsegment der SIX Swiss Exchange beschlossen hat. Dieser Schritt unterstreicht die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens und bietet unseren Investoren entscheidende Vorteile: Erhöhte Visibilität, verbesserte Liquidität sowie eine stärkere Wahrnehmung am Kapitalmarkt. Nach anwaltlicher Vorabprüfung erfüllt die Xlife Sciences hierzu alle Anforderungen und wird umgehend ein entsprechendes Gesuch bei der SIX einreichen.
Zusätzlich investiert die Xlife Sciences parallel dazu in Aktivitäten im Bereich Market Making und Research, um die Sichtbarkeit und Handelbarkeit der Aktie weiter zu steigern. Der Segmentwechsel ist für das erste Quartal 2026 geplant.
Oliver R. Baumann, CEO der Xlife Sciences AG, erklärte: «Der Wechsel in das Hauptsegment der SIX ist für Xlife Sciences der nächste logische Schritt: Er erhöht die Sichtbarkeit, verbessert die Liquidität unserer Aktie und schafft zusätzlichen Zugang zu institutionellen Investoren. Flankierend intensivieren wir unser Market Making und die Research-Coverage, um die Attraktivität für bestehende und neue Aktionäre weiter zu steigern.»
Finanzkalender
|Geschäftsbericht 2025
|28. April 2026
|Generalversammlung 2026
|26. Juni 2026
|Halbjahrebericht 2026
|24. September 2026
Kontakt
Auskünfte für Investoren und Journalisten: Xlife Sciences AG, Dr. Dennis Fink, dennis.fink@xlifesciences.ch
Xlife Sciences AG,
Talacker 35,
8001 Zürich,
Schweiz,
Tel. +41 44 385 84 60
info@xlifesciences.ch, www.xlifesciences.ch,
Handelsregister Zürich CHE-330.279.788
Börsenplatz: SIX Swiss Exchange
Über Xlife Sciences AG (SIX:XLS)
Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lösungen für einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualität anzubieten. Ziel ist es, eine Brücke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfältig ausgewählte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und künstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nächste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter https://www.xlifesciences.ch
Rechtlicher Hinweis (in Englisch)
Some of the information contained in this media release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.
