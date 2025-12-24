W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Aktien New York: Etwas höher - Kaum marktbewegende Meldungen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den verkürzten Handel gestartet. In Europa blieben viele Handelsplätze hingegen geschlossen. Marktbewegende Konjunkturdaten oder Unternehmensmeldungen gab es kaum. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war in der abgelaufenen Woche überraschend gesunken.

Der Dow Jones Industrial gewann zuletzt 0,25 Prozent auf 48.565,25 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,14 Prozent auf 6.919,35 Punkte nach oben. Der von Technologieaktien geprägte Nasdaq 100 stieg um 0,06 Prozent auf 25.602,38 Punkte./he

Das könnte dich auch interessieren

Was die Märkte 2025 bewegte
Der große Jahresrückblick mit Stefan Rißeheute, 09:35 Uhr · onvista
Der große Jahresrückblick mit Stefan Riße
Börsen-News live
BP macht Kasse, EOS und ONDS im Drohnen-Rauschheute, 12:49 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Ein Öltanker ist aus der Luft zu sehen.
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Grafiken sind über die Skyline von New York gelegt.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden