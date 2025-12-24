W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Devisen: Eurokurs nahezu unverändert - EZB-Referenzkurs: 1,1787 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro-Kurs ist nahezu stabil geblieben. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1787 (Dienstag: 1,1786) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8484 (0,8485) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87290 (0,87290) britische Pfund, 183,83 (183,89) japanische Yen und 0,9284 (0,9287) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/he

