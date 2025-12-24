W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-Adhoc: learnd SE: Dividendenausschüttung und Verwendung des Erlöses aus dem Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an der learnd Ltd. im Rahmen eines Management-Buy-outs

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: learnd SE / Schlagwort(e): Dividende
learnd SE: Dividendenausschüttung und Verwendung des Erlöses aus dem Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an der learnd Ltd. im Rahmen eines Management-Buy-outs

24.12.2025 / 12:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Öffentliche Bekanntmachung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

Dividendenausschüttung und Verwendung des Erlöses aus dem Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an der learnd Ltd. im Rahmen eines Management-Buy-outs

Die Auszahlung der in der Ad-hoc-Mitteilung vom 24. September 2025 angekündigten Dividende ist spätestens mit der Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 vorgesehen. Vorgesehen ist eine Dividende in Höhe von 0,40 EUR je Aktie.

Der aus dem Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung von 50,5 % erzielte Nettoverkaufserlös wäre damit wie folgt verwendet worden:

(i) rund 41 % zur Rückführung einer Akquisitionsfinanzierung, die für frühere Akquisitionen eingesetzt wurde,

(ii) rund 24 % zur Ausschüttung der Dividende,

(iii) rund 10 % zur Rückführung bestehender Gesellschafterdarlehen sowie eines weiteren Darlehens.

Der verbleibende Betrag sollte zur Deckung operativer Kosten verwendet werden.

Kontakt:

learnd SE

Gisbert Rühl
9, Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
ir@learnd.eu

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen des Vorstands der Gesellschaft beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hier gemachten Aussagen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Ende der Insiderinformation

24.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:learnd SE
9, rue de Bitbourg
1273 Luxemburg
Luxemburg
Telefon:+352 27 47 91 555
Internet:https://learnd.co.uk/
ISIN:LU2358378979, LU2358379514
WKN:A3CS4Z, A3GSW5
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart
EQS News ID:2251426
Ende der MitteilungEQS News-Service

2251426 24.12.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
learnd SE

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden