EQS-News: Die „Games of the Future 2025" werden nach sechs ereignisreichen Tagen erfolgreich abgeschlossen

Die „Games of the Future 2025" werden nach sechs ereignisreichen Tagen erfolgreich abgeschlossen



Die Massen strömten zum ADNEC in Abu Dhabi, während Millionen Menschen in aller Welt zuschauten, was die globale Anziehungskraft des Phygital-Sports-Ereignisses untermauert

ABU DHABI, VAE, 24. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Games of the Future Abu Dhabi 2025 powered by ADNOC sind nach sechs unvergesslichen Tagen energiegeladener, actionreicher Wettkämpfe, die die Grenzen von Sport, Technologie und Unterhaltung verschoben haben, offiziell beendet. Die Veranstaltung war ein entscheidender Moment für die schnell wachsende Phygital-Bewegung, die ihre Rolle bei der Gestaltung der Zukunft des Sports unterstreicht.

Drone Racing in action at GOTF 2025

Vom 18. bis 23. Dezember fanden im ADNEC Centre Abu Dhabi mehr als 850 Teilnehmer aus über 60 Ländern in 11 Disziplinen statt, darunter Phygital Sport, Tech-Sport und E-Sport. Die Sieger wurden vor Tausenden von Fans in vollbesetzten Arenen gekrönt, während Hunderte Millionen weitere Menschen weltweit die Übertragungen, Social-Media-Feeds und Streams verfolgten. Die TeilnehmerInnen im Alter von 13 bis 72 Jahren unterstrichen die generationsübergreifende Anziehungskraft, die die Games of the Future auszeichnet.

Das Turnier bot immer wieder herausragende Momente, in denen sich sportliche Höchstleistungen mit strategischem Gameplay und technologischer Innovation verbanden. Zu den Publikumslieblingen zählten groß angelegte technische Vorführungen wie Battle of Robots, bei der 2,48 Tonnen Roboter zum Wettbewerb in die VAE geflogen wurden. Außerdem gab es weltweit beliebte E-Sports-Wettbewerbe wie MOBA PC.Dota 2,Mobile Mobile.MLBB und Battle Royale.Featuring Fortnite-Turniere sowie publikumswirksame Phygital-Formate wie Phygital Football powered by ADNOC, Phygital Basketball. 3on3 FreeStyle präsentiert von M42, Phygital Shooter. CS 2, Phygital Dancing.Just Dance und Phygital Fighting. FATAL FURY: City of the Wolves.

Hochmoderne technische Sportarten wie Phygital Drone Racing, bei dem Präzisionspiloten auf Spitzensportler treffen, sorgten für zusätzliche Intensität, während die Veranstaltung mit der VR-Game.HADO Global Invitation, die zum ersten Mal im Nahen Osten ausgetragen wurde, auch einen regionalen Meilenstein setzte.

Vollbesetzte Arenen und packende Fan-Erlebnisse unterstrichen die einzigartige Fähigkeit des Turniers, Live-Sport mit Technologie zu verbinden und ein Format zu schaffen, das rasant, zugänglich und für eine neue Generation von Zuschauern weltweit sehr fesselnd ist.

„Der Erfolg der Games of the Future Abu Dhabi 2025 ist ein Beweis dafür, was erreicht werden kann, wenn Innovation, Ehrgeiz und Zusammenarbeit zusammenkommen", sagte Nis Hatt, Geschäftsführer von Phygital International. „Der Erfolg der Games of the Future Abu Dhabi 2025 ist ein Beweis dafür, was erreicht werden kann, wenn Innovation, Ehrgeiz und Zusammenarbeit zusammenkommen." Dieser Meilenstein wäre nicht möglich gewesen ohne die herausragende Unterstützung und die gemeinsame Vision des Abu Dhabi Sports Council, von ASPIRE und Ethara, die mit ihrem Engagement für Spitzenleistungen das globale Sportprofil und die Innovationsführerschaft von Abu Dhabi weiter stärken. Die vergangenen sechs Tage haben einen Einblick in die Zukunft des Sports gegeben, wo körperliche Leistung, Technologie und digitale Kultur zusammenkommen, um eine neue Generation von Fans und Athleten zu inspirieren."

Die Games of the Future Abu Dhabi 2025 erreichten Millionen von Fans auf der ganzen Welt. Sie wurden live über die neue Games of the Future OTT-Plattform übertragen, die von 27 globalen Broadcast- und Streaming-Partnern unterstützt wird, die in mehr als 13 Sprachen berichten. Diese umfassende Verbreitung sorgte für eine noch nie dagewesene globale Zugänglichkeit und positionierte die Veranstaltung als Maßstab für digitale, plattformübergreifende Sportübertragungen.

Nach Abschluss der Games of the Future Abu Dhabi 2025 richtet sich die Aufmerksamkeit nun auf Astana, Kasachstan, das im nächsten Sommer die Games of the Future 2026 ausrichten wird. Im Vorfeld der Veranstaltung wird Astana im Juni auch Phygital-Contenders-Turniere veranstalten, die mehrere Disziplinen umfassen und lokale und internationale Teilnehmer zusammenbringen.

Gleichzeitig hat Phygital International bestätigt, dass das Bewerbungsverfahren für künftige Austragungsstädte nun offen ist und potenzielle Bewerber eingeladen sind, sich für die Austragung des Turniers in den Jahren 2028, 2029 oder 2030 zu bewerben, da die Veranstaltung ihre weltweite Expansion fortsetzt.

„Die Übergabe der Phygital-Flamme an Astana markiert den Beginn eines neuen spannenden Kapitels für die Phygital-Bewegung und die Games of the Future", fügte Nis Hatt hinzu. „Die Games of the Future 2026 werden auf dem beeindruckenden Fundament aufbauen, das hier in Abu Dhabi gelegt wurde, und die Grenzen dessen, was Phygital Sport auf globaler Ebene erreichen kann, weiter verschieben."

Die vollständigen Ergebnisse und weitere Informationen zu den Games of the Future Abu Dhabi 2025 finden Sie unter gotfabudhabi.com.

Alle Höhepunkte der Games of the Future 2025 können Sie auf dieser Website nachlesen: tv.gofuture.games.

Informationen zu Phygital International (PI):

Phygital International ist der Ausrichter von Phygital Sports auf globaler Ebene und konzentriert sich darauf, den Sport weiterzuentwickeln und neu zu definieren. Phygital International ist Verwalter und Rechteinhaber der Games of the Future und überwacht das Bewerbungsverfahren für jede Gastgeberstadt.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://phygitalinternational.com.

Informationen zu den Games of the Future (GOTF):

Die Games of the Future sind eine jährlich stattfindende internationale Veranstaltung, die den Höhepunkt der Phygital Sports darstellt und die Welten des physischen und digitalen Sports miteinander verbindet. Das Turnier vereint die nächste Generation von Phygital Sporting Heroes aus aller Welt, um sich in verschiedenen Phygital Disciplines und Challenges zu messen. Die Games of the Future 2025 wurden in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgetragen, während die Games of the Future 2026 in Astana in Kasachstan stattfinden werden.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://gofuture.games.

