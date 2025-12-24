EQS-News: LEPAS L8 hat glanzvollen Auftritt auf der Piazza Gae Aulenti in Mailand und läutet zur Weihnachtszeit italienische Eleganz ein

EQS-News: LEPAS / Schlagwort(e): Sonstiges

LEPAS L8 hat glanzvollen Auftritt auf der Piazza Gae Aulenti in Mailand und läutet zur Weihnachtszeit italienische Eleganz ein



24.12.2025 / 04:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MAILAND, 23. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Vom 16. bis 22. Dezember präsentierte LEPAS, die NEV-Marke der Chery Group, sein Vorzeigemodell LEPAS L8 auf der Piazza Gae Aulenti in Mailand und veranstaltete eine siebentägige Marken-Roadshow.

LEPAS L8 unveiled in Milan, Italy

Die Piazza Gae Aulenti ist von einer festlichen Atmosphäre erfüllt. Glitzernde Lichter, lebhafte Weihnachtsmärkte und fröhliche Menschenmassen sorgen für eine warme Winterstimmung.

Im Zentrum des Platzes stand ein sorgfältig gestalteter Ausstellungsbereich, der still einem geheimnisvollen „Geschenkpaket" ähnelte, mit nur einem kleinen Guckloch, das Passanten einlud, stehen zu bleiben und einen Blick hineinzuwerfen. Beim Blick in den Innenraum konnten die Besucher die Silhouette des LEPAS L8, des Spitzenmodells von LEPAS, erkennen.

Als die Nacht hereinbrach und die Weihnachtsbeleuchtung den Platz erhellte, kündigte eine sanfte Geigenmelodie den Beginn der Enthüllung an. Zum Höhepunkt hob sich der Vorhang des „Geschenkpakets" und gab den LEPAS L8 frei, was die Begeisterung der Menge entfachte.

Dies war mehr als eine Fahrzeugpremiere – es war ein tiefer Dialog mit der Stadt. Über 300 Teilnehmer und zahlreiche KOLs versammelten sich vor Ort, um den Moment mitzuerleben, während Livestreams auf sozialen Plattformen das Ereignis festhielten. Die Resonanz übertraf die Erwartungen bei weitem, denn die Menschen reagierten leidenschaftlich auf diesen Ausdruck von Eleganz.

Als sich die Türen öffneten, wechselten die Gäste vom beeindruckenden Äußeren in den ruhigen, elegant gestalteten Innenraum. Im Inneren des LEPAS L8 wichen die Hektik des Weihnachtsmarktes sowie die winterliche Kälte einer theaterähnlichen Stille. Die Raumaufteilung sowie das durchdachte Design des LEPAS L8 hinterließen bei allen Besuchern einen bleibenden Eindruck. Bis zu 47 Ablagefächer und 11 Haken ermöglichen eine elegante Aufbewahrung von Weihnachtsbäumen, Christbaumschmuck und Geschenkkartons.

Das „exquisite" Erlebnis des LEPAS L8 geht über die Kabine hinaus. Ausgestattet mit einer leistungsstarken 6,6-kW-Vehicle-to-Load-Funktion (V2L) kann das Fahrzeug als mobile „Energiestation" dienen und die festliche Atmosphäre zum Leuchten bringen – ein besonders praktisches Feature, das vor Ort viel Lob erhielt.

Diese Roadshow auf der Piazza Gae Aulenti war nicht nur eine Brücke zwischen LEPAS und den Nutzern, sondern auch ein lebendiger Ausdruck der Designphilosophie „Leopard Aesthetics" sowie des Kernwerts „Exquisite Space". Mit Blick auf die Zukunft wird LEPAS weiterhin elegante, komfortable sowie raffinierte Mobilitätserlebnisse für Nutzer auf der ganzen Welt bieten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2851160/01.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lepas-l8-hat-glanzvollen-auftritt-auf-der-piazza-gae-aulenti-in-mailand-und-lautet-zur-weihnachtszeit-italienische-eleganz-ein-302649091.html

24.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2251134 24.12.2025 CET/CEST