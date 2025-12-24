W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 24.12.2025

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 24. Dezember 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Artikel teilen:
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
NIITAKA CO. LTD.Bericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
NIITAKA CO. LTD.

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 23.12.2025gestern, 06:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 23.12.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 22.12.202522. Dez. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 22.12.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.12.202519. Dez. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.12.2025
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.12.202518. Dez. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.12.2025
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden