W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Italienische Salami zurückgerufen - Krankheitserreger

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

KÖLN (dpa-AFX) - Wegen Krankheitserregern wird kurz vor Weihnachten eine italienische Salami zurückgerufen. Es handele sich um "Salsiccia Piccante Affettata" in der 500-Gramm-Verpackung mit der Chargennummer 9085270 und den Mindesthaltbarkeitsdaten 19., 21., 24. und 28. Dezember sowie 4., 11., 18. und 25. Januar. Hersteller sei die italienische Trinita, berichtete die Website lebensmittelwarnung.de.

Mögliche Folge des Verzehrs sei eine Listerien-Erkrankung. Sie äußere sich meist innerhalb von 14 Tagen nach Infektion mit Durchfall und Fieber. Insbesondere Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe mit Blutvergiftung und Hirnhautentzündung entwickeln. Bei Schwangeren kann, sogar ohne Symptome, das ungeborene Kind geschädigt werden.

Betroffen seien die vier Bundesländer Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Nach Angaben des Herstellers kann man das Produkt zurückgeben und bekommt den Kaufpreis erstattet. Über den Rückruf hatte RTL berichtet. Auf der Website lebensmittelwarnung.de publizieren die Bundesländer oder das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) öffentliche Meldungen und Informationen./cd/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden