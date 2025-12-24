W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Merz über Herausforderungen in Europa: 'Es kommt auf uns an'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat zu Weihnachten an die Verantwortung der Bundesregierung für Deutschland und ganz Europa erinnert. "Es geht in diesen Monaten und Jahren um Freiheit, um Frieden, um Sicherheit und um Wohlstand unseres ganzen Kontinents. In diesem Geiste fühlen wir uns Deutschland und Europa verpflichtet. Es kommt auf uns an", sagte Merz in einem auf der Plattform X verbreiteten Video. Seine Regierung tue dafür ihre Pflicht. "Wir werden weiter mit Geduld und Ausdauer arbeiten, um Deutschland voranzubringen."

Zugleich sagte Merz, dass es ein ereignisreiches Jahr gewesen sei und verwies auf den Wahlkampf, die Bundestagswahl, die Regierungsbildung und die Umsetzung erster Vorhaben. "Es gab Diskussionen und nicht alles verlief völlig reibungslos. Es ist klar, dass eine Koalition auch uns als CDU und unseren Mitgliedern etwas zumutet", so der Kanzler. Viele Entscheidungen kämen erst in die Umsetzung oder wirkten langfristig. "Wir brauchen Geduld und einen langen Atem, genauso wie den Antrieb, jeden Tag weiter das Beste für unser Land entscheiden zu wollen."/asn/DP/he

