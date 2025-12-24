W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Weihnachten

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Weihnachten:

"Dabei wissen wir doch: Fast nichts ist schwarz oder weiß, gut oder böse, völlig richtig oder gänzlich falsch. Die Wahrheit findet sich beim Abwägen von Argumenten. Simple Parolen wie "Die Migranten sind schuld", "AfD-Wähler sind Nazis" oder "die Regierung taugt nichts" sind hingegen Hülsen ohne Inhalt und Wert. Kehren wir lieber zurück zu verständlichen und frohen Botschaften. Dann würde aus Gegeneinander Miteinander. Unterschiedliche Meinungen wären wieder wertvoll, Haltung ein Schatz. So könnten wir uns alle zu Weihnachten beschenken."/yyzz/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden