US-Anleihen: Gewinne - Datenarmut
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) legte zuletzt um 0,17 Prozent auf 112,48 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen sank auf 4,14 Prozent.
Marktbewegende Konjunkturdaten gab es kaum. In den USA waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der abgelaufenen Woche überraschend gesunken. Während an den Aktienbörsen in den Vereinigten Staaten der Handel verkürzt stattfindet, blieben viele europäische Handelsplätze geschlossen./he
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
PlusRichtige Auswahl ist aber zwingend
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
PlusÜberflieger und Verlustbringer
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
PlusChartzeit Wochenausgabe 21.12.2025