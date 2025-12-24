W​e​r​b​u​n​g ausblenden

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken überraschend

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt überraschend verbessert. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank in der vergangenen Woche um 10.000 auf 214.000, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt keine Änderung erwartet.

Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Generell spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed./he

