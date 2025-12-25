EQS-News: NANOscientific Symposium Series 2025 erfolgreich abgeschlossen, geprägt von einer wegweisenden Feier zum 40-jährigen Jubiläum der AFM in Stanford

EQS-News: Park Systems Corp. / Schlagwort(e): Miscellaneous

NANOscientific Symposium Series 2025 erfolgreich abgeschlossen, geprägt von einer wegweisenden Feier zum 40-jährigen Jubiläum der AFM in Stanford



STANFORD, Kalifornien, 25. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die NANOscientific Symposium Series (NSS) 2025 hat ihr globales Programm erfolgreich abgeschlossen und die internationale Gemeinschaft der Nanowissenschaft und -metrologie aus ganz Amerika, Europa und Asien zusammengebracht. Die einjährige Veranstaltungsreihe fand ihren Höhepunkt in einer wegweisenden Zusammenkunft an der Stanford University mit dem Titel „NSS Americas – 40 Jahre Rasterkraftmikroskopie, gewidmet dem Andenken an Professor Calvin Quate", die einen entscheidenden Moment für dieses Forschungsgebiet darstellte. Die NSS-Reihe 2025 wurde in allen Regionen von insgesamt mehr als 700 Teilnehmern weltweit besucht.

Park Systems' staff explaining about Park AFM tool at NANOscientific Forum Europe 2025

Die NSS Americas fand am Geburtsort der Rasterkraftmikroskopie (AFM) statt und würdigte das wissenschaftliche Erbe von Professor Calvin Quate, während gleichzeitig untersucht wurde, wie sich die AFM als Reaktion auf moderne Forschungs- und Industrieanforderungen weiterentwickelt. Die Veranstaltung brachte international anerkannte Pioniere und führende Stimmen der Nanowissenschaft zusammen, darunter H. Kumar Wickramasinghe, Thomas Albrecht, John S. Foster, Dan Rugar, Oleg Kolosov und Helen Greenwood Hansma, was die Tiefe und den Stellenwert des wissenschaftlichen Austauschs unterstreicht.

Die Veranstaltung in Stanford zeichnete sich auch durch eine starke historische Kontinuität aus, da Dr. Sang-il Park, Gründer und Geschäftsführer von Park Systems, daran teilnahm, dessen Karriere als Doktorand in der Gruppe von Professor Quate in den Anfangsjahren der AFM begann. Diese direkte Verbindung – von der akademischen Erfindung bis zur weltweiten industriellen Anwendung – prägte Diskussionen, die über das Gedenken hinaus auf die Zukunft der integrierten und multimodalen Messtechnik im Nanobereich blickten.

Über die gesamte Serie 2025 hinweg kristallisierte sich ein gemeinsames Thema heraus: Die AFM wird zunehmend nicht als eigenständige Technik, sondern als Kernelement eines umfassenderen Messsystems betrachtet. In regionsübergreifenden Diskussionen wurde erörtert, wie AFM mit ergänzenden optischen und analytischen Ansätzen, einschließlich der abbildenden spektroskopischen Ellipsometrie und der digitalen holografischen Mikroskopie, kombiniert wird, um korrelierte Messungen und einen umfassenderen Einblick in komplexe Materialien und Geräte zu ermöglichen.

Die von Park Systems, einem weltweit anerkannten Marktführer im Bereich der Rasterkraftmikroskopie, gesponserte NSS-Reihe 2025 spiegelte das langjährige Engagement des Unternehmens wider, die Wissenschaft der Nanomessung durch einen offenen Dialog zwischen Wissenschaft und Industrie voranzutreiben. Die Rolle von Park Systems als Sponsor stand in engem Zusammenhang mit dem breiteren Auftrag des Symposiums, nicht nur technologische Innovationen zu unterstützen, sondern auch die globale wissenschaftliche Gemeinschaft, die die Zukunft der Nanomessung gestaltet.

Über die Vereinigten Staaten hinaus unterstrichen Programme der NSS 2025 in ganz Europa und Asien die globale Reichweite und Vielfalt der Reihe. In Europa legte das NANOscientific Forum in Orsay, Frankreich, den Schwerpunkt auf Präzisionsmessungen und fortschrittliche Charakterisierungsstrategien in einem forschungsintensiven Umfeld. In Korea war die NSS in der weltweiten Zentrale von Park Systems zu Gast und unterstrich damit die enge Verbindung zwischen akademischer Forschung und industrieller Fertigung mit hoher Dichte, insbesondere in den Bereichen Halbleiter und moderne Werkstoffe.

Die NSS India 2025, die am Indian Institute of Science (IISc) in Bengaluru stattfand, unterstrich den raschen Ausbau der Forschungskapazitäten im Nanobereich durch die breite Beteiligung von Universitäten und Forschungsinstituten aus dem ganzen Land, während das Symposium in Tokio, Japan, den interdisziplinären Austausch und den langfristigen Aufbau einer Gemeinschaft betonte, indem es seinen Umfang über die traditionellen SPM-Themen hinaus ausweitete.

Mit dem Abschluss der NSS 2025 bekräftigt die NANOscientific Symposium Series ihre Rolle als globale Plattform für einen nachhaltigen Dialog, der historisches Erbe mit regionalem Fachwissen und praktischer Anwendung verbindet, um die Zukunft der Nanowissenschaften und der fortgeschrittenen Fertigung zu gestalten. Aufbauend auf dieser Dynamik wird die NANOscientific Symposium Series 2026 fortgesetzt, wobei das nächste Programm voraussichtlich im März bekannt gegeben wird.

Informationen zu NANOscientific

NANOscientific ist eine globale Gemeinschaftsplattform, die sich der Förderung des Ökosystems der Nanometrologie widmet. Sie verbindet Forscher, Ingenieure und Industrieführer weltweit durch die NANOscientific-Symposium-Reihe, die in wichtigen Regionen wie Amerika, Europa, Korea, Japan, Südostasien und Indien abgehalten wird, sowie durch das NANOscientific Magazine, das den Dialog durch Forschungshighlights, Interviews und Expertenperspektiven aufnimmt und erweitert.

Die Symposienreihe und die Publikationsplattform unterstützen den offenen wissenschaftlichen Austausch, die interdisziplinäre Zusammenarbeit und das kontinuierliche Wachstum der weltweiten Nano-Forschungsgemeinschaft. Weitere Informationen finden Sie unter www.nanoscientific.org.

