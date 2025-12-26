Aktien New York: Leichte Gewinne - S&P erneut mit Rekordhoch
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Freitag nach der eintägigen Weihnachtspause etwas höher in das Geschäft gestartet. In Europa blieben die Handelsplätze hingegen wie schon am Donnerstag geschlossen. Marktbewegende Konjunkturdaten gab es keine. Aus der Unternehmenswelt lagen nur vereinzelt Neuigkeiten vor. 6946
Der Dow Jones Industrial gewann zuletzt 0,02 Prozent auf 48.740,72 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,11 Prozent auf 6.939,38 Punkte nach oben. Bei knapp 6946 Zählern hatte er zuvor ein Rekordhoch erreicht. Der von Technologieaktien geprägte Nasdaq 100 stieg zuletzt um 0,10 Prozent auf 25.682,31 Punkte./he
Das könnte dich auch interessieren
ElektroautoherstellerTesla auf Rekordhoch - RBC erwartet Normalisierung der Nachfrage22. Dez. · dpa-AFX
Dänischer PharmakonzernNovo Nordisk erhält in den USA Tabletten-Zulassung für Wegovy - Aktie zieht an23. Dez. · dpa-AFX
Irische FluggesellschaftRyanair muss in Italien Millionenstrafe zahlen - Umgang mit Reisebüros rechtswidrig23. Dez. · Reuters
Premium-Beiträge
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
PlusRichtige Auswahl ist aber zwingend
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
PlusÜberflieger und Verlustbringer
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
PlusChartzeit Wochenausgabe 21.12.2025