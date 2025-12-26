US-Anleihen: Leichte Gewinne - Keine Daten und wenig Handelsvolumen
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag etwas gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) gewann zuletzt 0,04 Prozent auf 112,56 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,14 Prozent.
Marktbewegende Konjunkturdaten gab es keine. Während an den Aktienbörsen in den Vereinigten Staaten der Handel nach der eintägigen Weihnachtspause wieder im gewohnten Umfang läuft, blieben viele europäische Handelsplätze wie schon am Donnerstag geschlossen. Entsprechend dünn war das Geschäftsvolumen./he
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
PlusRichtige Auswahl ist aber zwingend
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
PlusÜberflieger und Verlustbringer
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
PlusChartzeit Wochenausgabe 21.12.2025