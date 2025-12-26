W​e​r​b​u​n​g ausblenden

US-Anleihen: Leichte Gewinne - Keine Daten und wenig Handelsvolumen

Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag etwas gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) gewann zuletzt 0,04 Prozent auf 112,56 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,14 Prozent.

Marktbewegende Konjunkturdaten gab es keine. Während an den Aktienbörsen in den Vereinigten Staaten der Handel nach der eintägigen Weihnachtspause wieder im gewohnten Umfang läuft, blieben viele europäische Handelsplätze wie schon am Donnerstag geschlossen. Entsprechend dünn war das Geschäftsvolumen./he

