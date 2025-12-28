W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Nebel legt Flughafen Dortmund weitgehend lahm

dpa-AFX · Uhr
DORTMUND (dpa-AFX) - Der Flughafen Dortmund ist am Sonntag wegen Nebels weitgehend lahmgelegt gewesen. Insgesamt 13 Flüge seien entweder umgeleitet worden, meist nach Köln/Bonn, oder annulliert worden, sagte eine Flughafensprecherin. "Wir haben ganz dichten Nebel hier in Dortmund." Am späten Nachmittag habe eine Maschine von Mallorca allerdings wieder landen können. Wie sich die Wettersituation bis Montag entwickeln werde, müsse man abwarten./cd/DP/he

