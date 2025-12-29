W​e​r​b​u​n​g ausblenden
SDax-Neuling

Tonies wagt neuen Ausbruchsversuch über 10-Euro-Marke

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Jemand betrachtet Aktienkurse.
Quelle: Adobe.com/insta_photos

Die Anteilsscheine von Tonies wagen am Montag einen erneuten Ausbruchsversuch über die 10-Euro-Marke. Nachdem mehrere Anläufe in den Tagen vor Weihnachten zunächst nicht gelungen waren, nahmen die Aktien in der verkürzten Handelswoche vor Silvester gleich wieder Anlauf. Am Montagvormittag stiegen sie um bis zu 4,7 Prozent auf 10,42 Euro. Zuletzt war das Plus dann noch 3,5 Prozent groß.

Die Aktien setzten damit ihren Erholungskurs der vergangenen Monate fort, denn seit dem Jahrestief von 4,67 Euro im März hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Der Kurs des Anbieters von Audioabspielgeräten für Kinder hat dabei stark von Absatzhoffnungen für die neue Toniebox 2 profitiert, die seit September verkauft wird. Vor Weihnachten hatte dann noch die Aufnahme in den Kleinwerte-Index SDax die Aufmerksamkeit bei den Anlegern erhöht.

