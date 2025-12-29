Aktien Europa Schluss: Rüstungs- und Edelmetall-Aktien tiefer

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Gewinnmitnahmen bei Edelmetall- und Verluste bei Rüstungsaktien haben am Montag nach der Weihnachtspause das Geschehen an Europas Börsen im ruhigen Handel geprägt.
Die großen europäischen Aktienindizes bewegten sich nur wenig. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone schloss mit plus 0,10 Prozent auf 5.751,71 Punkte. Im November hatte der Index über 5.800 Punkten ein Rekordhoch erreicht und konsolidiert seitdem unter dieser runden Marke.
Auch außerhalb des Euroraums tat sich wenig: Der britische Leitindex FTSE 100 schloss 0,04 Prozent tiefer auf 9.866,53 Zählern. Der schweizerische SMI verlor 0,02 Prozent auf 13.240,59 Punkte./ajx/he
Das könnte dich auch interessieren
EdelmetalleSilber steigt erstmals über 80 US-Dollar - Gold knapp unter Rekordheute, 08:16 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
PlusRichtige Auswahl ist aber zwingend
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
PlusÜberflieger und Verlustbringer
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
PlusChartzeit Wochenausgabe 21.12.2025