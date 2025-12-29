W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Friedensgespräche

Rüstungswerte unter Druck - Moskau spricht von Fortschritten

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Ein Panzer von Rheinmetall ist zu sehen.
Quelle: Sergey Kohl - stock.adobe.com

Das Wohl und Wehe der Rüstungswerte hängt auch zwischen den Jahren weiter an den Ukraine-Gesprächen. Am Montag sackten die Kurse der diesjährigen Top-Performer wie Rheinmetall, Hensoldt und Renk um bis zu 3,1 Prozent ab. Ein mit Spannung erwartetes Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj war am Wochenende ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen.

Die Nachfrage nach Rüstungsaktien wurde aber wohl gedämpft von der Nachricht, dass ein Telefonat zwischen Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Trump in Moskau positiv bewertet wird. Der Vizechef des Föderationsrats, dem Oberhaus des russischen Parlaments, Konstantin Kossatschow, der als einer der profiliertesten Außenpolitiker des Landes gilt, schrieb auf der Messenger-App Telegram vom "Empfinden, dass sich eine Bewegung voran andeutet." Er lobte dabei die US-Position als ausgewogen und zielorientiert.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rheinmetall
RENK
Hensoldt

Das könnte dich auch interessieren

VW am Dax-Ende
Autowerte schwächeln nach Absatzzahlen23. Dez. · dpa-AFX
Autowerte schwächeln nach Absatzzahlen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden