Aktien New York: Technologie- und Edelmetall-Papiere rutschen ab

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Montag gegen Ende eines starken Aktienjahres schwächer präsentiert. Im Technologiesektor standen einige Schwergewichte unter Druck. Tesla und Nvidia fielen unter den "Magnificent 7" mit Abschlägen von 2,3 beziehungsweise 1,5 Prozent auf. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,53 Prozent auf 25.509 Punkte.

Für den S&P 500 ging es um 0,36 Prozent auf 6.905 Punkte nach unten. Der marktbreite Index hatte noch am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Rekordhoch erreicht. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am Montag um 0,39 Prozent auf 48.520 Punkte nach.

Größere Sprünge trauen Beobachter den Börsen kurz vor dem Jahresende nicht mehr zu. Erfahrungsgemäß sind auch die Handelsumsätze zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel sehr gering. An den New Yorker Börsen wird bis Silvester regulär gehandelt.

Aktien von Gold- und Silberminen rutschten am Montag ab, nachdem die Preise für beide Edelmetalle zuletzt wegen Gewinnmitnahmen im Rückwärtsgang waren. Zuvor hatte Silber ein Rekordhoch erreicht, Gold war knapp darunter geblieben. Pan American Silver und Agnico Eagle Mines büßten jeweils um die 6 Prozent ein, Coeur Mining verloren mehr als 4 Prozent.

Im Fokus standen zudem Digitalbridge . Grund ist eine beabsichtigte Übernahme durch den japanischen Telekom- und Medienkonzern Softbank . Digitalbridge investiert als Private-Equity-Gruppe unter anderem in Rechenzentren. Mit einem Plus von 9,7 Prozent auf 15,28 Dollar blieb der Kurs unter den von Softbank gebotenen 16 Dollar je Aktie. Insgesamt will Softbank für Digitalbridge 4 Milliarden US-Dollar auf den Tisch legen./ajx/he

