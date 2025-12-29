W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Heidelberg Materials auf 'Buy' - Ziel 300 Euro

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Herstellers von Baumaterial sei seit 2022 stark gestiegen, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts zu erwartender steigender Gewinnschätzungen im Zuge einer stärkeren Erholung in Europa seien weitere Bewertungsaufschläge möglich./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.12.2025 / 02:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 02:00 / ET

Heidelberg Materials

