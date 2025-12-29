W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Chiphersteller

UBS belässt Nvidia auf "Buy" - Ziel 235 Dollar

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
KI
Quelle: Poetra.RH/Shutterstock.com

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 235 US-Dollar auf "Buy" belassen. Mit einer Übernahme des KI-Startup Croq würde sich der Tech-Konzern für Angebote mit Hochgeschwindigkeits-Algorithmen positionieren, schrieb Timothy Arcuri in einer am Montag vorliegenden Studie.

Grafikprozessoren seien hierfür nicht die ideale Lösung. Mit Blick auf das kommende Jahr sei mit steigenden Gewinnschätzungen und Kursgewinnen zu rechnen.

