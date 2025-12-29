W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: FMA-Bericht: Pensionskassen und Vorsorgekassen wachsen im 3. Quartal weiter

2025-12-29
APA ots news: FMA-Bericht: Pensionskassen und Vorsorgekassen wachsen im 3. Quartal weiter

FMA begrüßt von der Bundesregierung geplante Attraktivierung  
der betrieblichen Vorsorge - Aufsicht wurde bereits 
harmonisiert 

Wien (APA-ots) - Die österreichischen Pensionskassen und Betrieblichen  
Vorsorgekassen 
haben im 3. Quartal 2025 ihr verwaltetes Vermögen ausgebaut. Dies 
geht aus den heute veröffentlichten Berichten der Finanzmarktaufsicht 
(FMA) zur Quartalsentwicklung hervor. Die FMA ist vorbereitet auf die 
von der Bundesregierung im kommenden Jahr geplanten Schritte zur 
Attraktivierung der betrieblichen Altersvorsorge . 

Derzeit haben rund 24% der unselbständig Erwerbstätigen in 
Österreich Anspruch auf eine Leistung aus einer Pensionskasse. Diese 
Zahl ist in den vergangenen Jahren kaum angewachsen. In die 
Betrieblichen Vorsorgekassen zahlen hingegen alle Beschäftigten im 
Rahmen der "Abfertigung Neu" ein. Die Bundesregierung hat nun 
beschlossen, den Zugang zur betrieblichen Altersvorsorge zu 
verbreitern, indem die Möglichkeit geschaffen wird, Guthaben aus der 
Abfertigung Neu in eine Pensionskasse zu übertragen - ein sogenannter 
Generalpensionskassenvertrag. Zusätzliche Reformschritte für Pensions 
- und Vorsorgekasse sind geplant. 

"Wir begrüßen die von der Bundesregierung geplante 
Attraktivierung der betrieblichen Altersvorsorge", so FMA-Vorständin 
Mariana Kühnel . "In diesem Bereich schlummert großes Potenzial - für 
die Altersvorsorge und den gesamten österreichischen Kapitalmarkt und 
für alle Beschäftigten, die für die Pension zusätzlich vorsorgen 
wollen." Die FMA hat bereits heuer die Aufsicht für die betriebliche 
Altersvorsorge zusammengelegt und arbeitet an weiteren Schritten, um 
die Reform der zweiten Säule des Pensionssystems zu unterstützen, so 
Kühnel. 

Im dritten Quartal stieg das Vermögen der Pensionskassen im 
Vergleich zum Vorquartal um 3,5% und stand Ende September bei  29,6 
Milliarden. Die Anzahl der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten 
war mit rund 1,12 Millionen Personen kaum verändert. Die Zahl 
derjenigen, die eine Pensionsleistung beziehen, stieg leicht auf 
157.417 oder 14% der gesamten Berechtigten an. 

Bei den Vorsorgekassen wuchs das Vermögen um 4,2% gegenüber Ende 
Juni, auf einen neuen Rekordstand von 22,9 Milliarden Ende September 
2025. Die Anzahl der Anwartschaften (inklusive Mehrfachanwartschaften 
bei verschiedenen BVK aufgrund von Arbeitgeberwechseln) stieg leicht 
auf 11,37 Millionen. 

Q3 2025      Q2 2025 

Pensionskassen 

Verwaltetes Vermögen      29,6 Mrd.   28,6 Mrd.   +3,5% 

Anwartschafts- und 

Leistungsberechtigte      1,122 Mio.   1,120 Mio.   +0,2% 

Veranlagungsperformance   +3,32%       -0,12%       +2,42% (1-9/25) 

Vorsorgekassen 

Verwaltetes Vermögen      22,9 Mrd.   22,0 Mrd.   +4,2% 

Anwartschaften            11,37 Mio.   11,29 Mio.   +0,7% 

(Mehrfachzählung) 

Veranlagungsperformance   +1,85%       +0,73%       +2,20% (1-9/25) 

Die Quartalsberichte zu den Pensionskassen und zu den Betrieblichen 
Vorsorgekassen sind auf der Website der FMA abrufbar. 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0045    2025-12-29/10:44
