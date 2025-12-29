W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: Kostenloser Tausch von Lewa-Banknoten bei der OeNB

dpa-AFX · Uhr
    Bulgarien führt am 1. Jänner 2026 den Euro ein 

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) freut sich,  
Bulgarien als 
jüngstes und 21. Mitglied im Eurosystem begrüßen zu dürfen. Nachdem 
Bulgarien alle Konvergenzkriterien zur Einführung des Euro als 
gesetzliches Zahlungsmittel erfüllt hatte, konnte der 1. Jänner 2026 
als Zeitpunkt für die Ablöse der nationalen Währung - des 
bulgarischen Lew - durch die europäische Gemeinschaftswährung 
festgelegt werden. 

Der Wechselkurs wurde unwiderruflich auf 1,95583 BGN für 1 EUR 
fixiert (ISO-Code: BGN; Plural: Lewa). Ab 1. Jänner 2026 können nun 
die rund 6,5 Mio. Einwohner:innen Bulgariens und darüber hinaus 
selbstverständlich auch Besucher:innen aus anderen Ländern in 
Bulgarien mit dem Euro bezahlen. Insbesondere der Wegfall des 
Währungsumtauschs und der damit verbundenen Spesen und Gebühren sowie 
die erhöhte Preistransparenz sind wesentliche Verbesserungen. 

Im Rahmen der Euro-Einführung tauscht die OeNB vom 2. Jänner bis 
2. März 2026 all jene bulgarischen Lewa-Banknoten gebührenfrei in 
Euro, die derzeit in Bulgarien gesetzliches Zahlungsmittel sind. Von 
diesem Tausch ausgenommen sind bulgarische Münzen, alte 
Banknotenserien ohne gesetzlichen Zahlungsmittelstatus sowie auch 1- 
und 2-Lewa-Banknoten aus der Banknotenserie des Jahres 1999, da diese 
ebenfalls in Bulgarien nicht mehr gesetzliches Zahlungsmittel sind. 

Pro Transaktion bzw. pro Person und Tag ist der Umtausch auf 
einen Betrag von 2.000 BGN limitiert. 

Der Lewa-Euro-Tausch kann während der Öffnungszeiten an den OeNB- 
Kassen in Wien und Innsbruck durchgeführt werden: 

Wien 
Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien 
Mo - Fr: 08:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr 

Innsbruck 
Adamgasse 2, 6020 Innsbruck 
Mo - Fr: 08:00-12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Pressesprecherin 
   Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: (+43-1) 404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0044    2025-12-29/10:42
APA

