29.12.2025





ASMALLWORLD erweitert Klarnas Mitgliedschaftsprogramm um Luxusreise-Vorteilen

Zürich, 29. Dezember 2025 – ASMALLWORLD AG gibt die Integration ihrer Mitgliedschaften in das globale Mitgliedschaftsprogramm von Klarna bekannt. Dadurch entsteht ein einzigartiges Angebot mit exklusivem Zugang zu ausgewählten Reise-, Lifestyle- und digitalen Vorteilen für Mitglieder. Im Rahmen dieser Integration erhalten Klarna-Mitglieder Zugang zum Portfolio von ASMALLWORLD, einschliesslich hochwertiger Luxusreise-Mitgliedschaften und ausgewählter Dienstleistungen.

Seit 2004 gilt ASMALLWORLD als etablierter Dienstleister für exklusiven Insider-Zugang zu Reise- und Lifestyle-Erlebnissen. Diese Expertise bringt das Unternehmen nun in das Klarna-Mitgliedschaftsprogramm ein und stellt eine sorgfältig ausgewählte Palette seiner Vorteile Klarna-Premium-Kunden weltweit zur Verfügung.

Klarna wurde 2005 gegründet und ist heute eine globale digitale Bank und Zahlungsplattform mit über 114 Millionen Kundinnen und Kunden in mehr als 26 Märkten. Aufbauend auf der erfolgreichen Einführung der Klarna Card erweitert Klarna sein Mitgliedschaftsprogramm nun um ASMALLWORLD und bietet ausgewählten Mitgliedschaftsplänen exklusive Reise- und Lifestyle-Vorteile.

„Mit seiner starken internationalen Präsenz und dem beeindruckenden Wachstum im Premium-Segment ist Klarna ein idealer Partner für ASMALLWORLD“, sagt Zain Richardson, CEO von ASMALLWORLD. „Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, ein breiteres, digital affines Publikum zu erreichen, das Premium-Lifestyle-Erlebnisse schätzt und die Werte moderner Luxusreisender teilt. Sie unterstreicht die Attraktivität unseres Angebots und stellt einen wichtigen Schritt in der Umsetzung unserer langfristigen Wachstumsstrategie dar, unsere Dienstleistungen gezielt über vertrauenswürdige Partnerschaften zu skalieren.“

Auch David Sandström, Chief Marketing Officer von Klarna, betont den Mehrwert der Kooperation: „ASMALLWORLD hat eine starke Community leidenschaftlicher Reisender aufgebaut, die hervorragend zu unserem neuen Mitgliedschaftsprogramm passt. Durch diese Partnerschaft erhalten unsere Max-Mitglieder Zugang zu exklusiven Hotelvorteilen, exklusive Konditionen für internationale Events, Status-Upgrades sowie Ermässigungen bei führenden Reisemarken – Angebote, die jede Reise bereichern und inspirieren.“



Vorteile für Mitglieder

Im Rahmen der Partnerschaft bietet ASMALLWORLD den drei höchsten Mitgliedschaftsstufen von Klarna – Plus, Premium und Max – Reise- und Lifestyle-Vorteile.

Klarna Plus- und Premium-Mitglieder erhalten exklusive Konditionen für die höheren Mitgliedschaftsstufen von ASMALLWORLD (Advantage, Prestige und Signature), die jeweils darauf ausgelegt sind, Ihnen während Ihrer gesamten Reise gehobene Reisevorteile und Privilegien zu bieten. Dazu gehören Prämienmeilen und Zugang zu Flughafenlounges sowie Elite-Hotelstatus und Angebote für Hotelaufenthalte.

Klarna Max-Mitglieder erhalten darüber hinaus kostenlosen Zugang zu ASMALLWORLD Premium, der beliebtesten kostenpflichtigen Mitgliedschaftsstufe der Plattform. Dazu gehören VIP-Hotelvorteile in über 1.800 Luxushotels weltweit, exklusive Konditionen bei über 800 jährlichen Mitgliederveranstaltungen und eine Auswahl zusätzlicher Vorteile bei mehr als 25 vertrauenswürdigen Reisemarken.

Klarna Plus-, Premium- und Max-Mitglieder erhalten ausserdem exklusive Konditionen beim Concierge-Service The World's Finest Clubs, der zur ASMALLWORLD Group gehört. Diese Mitgliedschaft bietet VIP-Reservierungen und Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs und Restaurants.

Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter https://www.asmallworldag.com/de/.



Die ASMALLWORLD Gruppe

Das Unternehmen betreibt rund um das soziale Netzwerk ASMALLWORLD ein Luxusreise-Ökosystem, das anspruchsvollen Reisenden und Branchenpartnern zur Verfügung steht.

Das soziale Netzwerk ASMALLWORLD ist im Kern eine etablierte Community für moderne Luxusreisende und bietet eine Plattform, um Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und eine Fülle von Reisevorteilen zu geniessen.

ASMALLWORLD-Mitglieder können über die App und die Website miteinander in Kontakt treten, Reiseinspirationen erhalten und sich jedes Jahr bei über 800 ASMALLWORLD-Veranstaltungen weltweit persönlich treffen, darunter zwanglose Zusammenkünfte, Zugang zu exklusiven Produkteinführungen, Galas, grossen globalen Sportveranstaltungen und grösseren Flaggschiff-Wochenenderlebnissen an ikonischen Reisezielen wie Saint-Tropez und St. Moritz.

Über das soziale Netzwerk hinaus erstreckt sich die ASMALLWORLD-Gruppe auf massgeschneiderte Reiseplanung, Luxushotellerie und strategische B2B-Kooperationen. Durch ihr vielfältiges Portfolio fördert die Gruppe eine gleichgesinnte globale Gemeinschaft, exklusive Angebote und massgeschneiderte Lösungen und prägt damit die Entwicklung des Luxusreisens.

Weitere Unternehmen im Reise-Ökosystem von ASMALLWORLD sind:

ASMALLWORLD Collection, eine hochwertige Online-Hotelbuchungsplattform, die den „ASMALLWORLD VIP-Rate” mit exklusiven Vorteilen ohne zusätzliche Kosten anbietet.

ASMALLWORLD Bespoke Travel, ein hochwertiges Reisebüro, das personalisierte Reisedienste anbietet.

ASMALLWORLD DISCOVERY, Teil der Global Hotel Alliance; unterstützt unabhängige Hotels durch den Zugang zum GHA DISCOVERY-Treueprogramm.

ASMALLWORLD Hospitality, eine Beratungsfirma für Hotellerie und Management, die Eigentümer und Entwickler in allen Phasen des Lebenszyklus von Vermögenswerten unterstützt.

First Class & More, ein abonnementbasierter smarter Luxusreiseservice, der Insiderpreise anbietet.

The World’s Finest Clubs, der führende Nachtleben-Concierge, der VIP-Zugang zu den besten Veranstaltungsorten weltweit bietet.

Jetbeds, eine Premium-Buchungsplattform für erschwingliche Business- und First-Class-Flüge, die exklusive Angebote, fachkundige Beratung und personalisierten Service bietet.

Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten:

www.asmallworldag.com

www.asmallworld.com

www.asmallworldcollection.com

www.asmallworldbespoke.com

www.asmallworlddiscovery.com

www.asmallworldhospitality.com

www.first-class-and-more.de

www.first-class-and-more.com

www.finestclubs.com

www.jetbeds.com





Kontakt

ASMALLWORLD AG

Seidengasse 20

CH-8001 Zurich

info@asmallworldag.com



Über Klarna

Klarna ist eine globale Digitalbank und ein Anbieter flexibler Zahlungslösungen. Mit über 114 Millionen aktiven Nutzern weltweit und 3,4 Millionen Transaktionen pro Tag ermöglicht das KI-gestützte Zahlungs- und Handelsnetzwerk von Klarna Menschen smarteres Bezahlen mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Verbraucher können mit Klarna online, im Geschäft und über Apple Pay und Google Pay bezahlen. Mehr als 850.000 Einzelhändler vertrauen auf die innovativen Lösungen von Klarna, um Wachstum und Kundenbindung zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New Yorker Börse notiert (NYSE: KLAR). Weitere Informationen finden Sie unter Klarna.com.



Hinweis

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche sind beispielsweise an der Verwendung der Worte "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Worte oder vergleichbarer Ausdrücke erkennbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Emittenten oder seiner Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Der Emittent verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

