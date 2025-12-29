W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Bericht: Irans Notenbankchef tritt ab - Ex-Minister soll folgen

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Dubai, 29. Dez (Reuters) - Inmitten einer schweren Währungskrise und hoher Inflation ist der iranische Notenbankchef Mohammad Reza Farzin einem Medienbericht zufolge zurückgetreten.

Die halbamtliche ⁠Nachrichtenagentur Nournews meldete ‍die Personalie am Montag unter Berufung auf einen Vertreter des Präsidialamtes. Farzin leitet die Zentralbank seit Dezember 2022.

Die ‌Landeswährung Rial fiel zu Wochenbeginn auf ein neues Rekordtief, wie auf Webseiten mit Kursen des ‍freien Devisenmarktes zu sehen war. Iranische Medien berichteten zudem von Demonstrationen in der Hauptstadt Teheran, bei denen vor allem Ladenbesitzer gegen die wirtschaftliche Lage protestierten.

Staatsmedien meldeten später, der frühere Wirtschaftsminister Abdolnaser Hemmati werde zum neuen Zentralbankchef ernannt. Sie beriefen sich dabei auf ‍den für Kommunikation und Information zuständigen Vizechef ⁠des iranischen Präsidialamtes.

Medien zufolge hat die jüngste Politik der wirtschaftlichen Liberalisierung durch die Regierung den freien Devisenmarkt unter Druck gesetzt. Hier decken ‍sich Privatpersonen mit ausländischer Währung ein, während Unternehmen in der Regel staatlich regulierte Kurse nutzen.

Die Wiedereinführung von ⁠US-Sanktionen im Jahr 2018 während der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump hat der iranischen Wirtschaft schwer geschadet. Sie beschränken die Ölexporte des Landes und den Zugang zu ‍ausländischen Devisen. Die Weltbank prognostiziert ‌vor diesem Hintergrund eine Rezession. Das Bruttoinlandsprodukt werde im zu Ende gehenden Jahr um 1,7 Prozent und 2026 um 2,8 Prozent schrumpfen. Verschärft wird die Lage durch die steigende Inflation, die an der Kaufkraft der Iraner nagt. Diese erreichte nach Angaben des iranischen Statistikamtes im Oktober mit 48,6 Prozent den höchsten Stand seit 40 Monaten. Befeuert wird die Inflation von der schwachen Währung, durch die ⁠Importe teurer werden.

(Bericht von Elwely Elwelly, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‍berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 29.12.2025
Dax kurz vor dem Jahreswechsel kaum bewegt - heftige Verwerfungen bei Gold und Silbergestern, 17:50 Uhr · onvista
Dax kurz vor dem Jahreswechsel kaum bewegt - heftige Verwerfungen bei Gold und Silber
Vorbörse 29.12.2025
Dax visiert nach Weihnachtspause weitere Gewinne angestern, 08:32 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden