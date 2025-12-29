Bericht: Irans Notenbankchef tritt ab - Ex-Minister soll folgen

Dubai, 29. Dez (Reuters) - Inmitten einer schweren Währungskrise und hoher Inflation ist der iranische Notenbankchef Mohammad Reza Farzin einem Medienbericht zufolge zurückgetreten.

Die halbamtliche ⁠Nachrichtenagentur Nournews meldete ‍die Personalie am Montag unter Berufung auf einen Vertreter des Präsidialamtes. Farzin leitet die Zentralbank seit Dezember 2022.

Die ‌Landeswährung Rial fiel zu Wochenbeginn auf ein neues Rekordtief, wie auf Webseiten mit Kursen des ‍freien Devisenmarktes zu sehen war. Iranische Medien berichteten zudem von Demonstrationen in der Hauptstadt Teheran, bei denen vor allem Ladenbesitzer gegen die wirtschaftliche Lage protestierten.

Staatsmedien meldeten später, der frühere Wirtschaftsminister Abdolnaser Hemmati werde zum neuen Zentralbankchef ernannt. Sie beriefen sich dabei auf ‍den für Kommunikation und Information zuständigen Vizechef ⁠des iranischen Präsidialamtes.

Medien zufolge hat die jüngste Politik der wirtschaftlichen Liberalisierung durch die Regierung den freien Devisenmarkt unter Druck gesetzt. Hier decken ‍sich Privatpersonen mit ausländischer Währung ein, während Unternehmen in der Regel staatlich regulierte Kurse nutzen.

Die Wiedereinführung von ⁠US-Sanktionen im Jahr 2018 während der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump hat der iranischen Wirtschaft schwer geschadet. Sie beschränken die Ölexporte des Landes und den Zugang zu ‍ausländischen Devisen. Die Weltbank prognostiziert ‌vor diesem Hintergrund eine Rezession. Das Bruttoinlandsprodukt werde im zu Ende gehenden Jahr um 1,7 Prozent und 2026 um 2,8 Prozent schrumpfen. Verschärft wird die Lage durch die steigende Inflation, die an der Kaufkraft der Iraner nagt. Diese erreichte nach Angaben des iranischen Statistikamtes im Oktober mit 48,6 Prozent den höchsten Stand seit 40 Monaten. Befeuert wird die Inflation von der schwachen Währung, durch die ⁠Importe teurer werden.

(Bericht von Elwely Elwelly, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‍berlin.newsroom@thomsonreuters.com)