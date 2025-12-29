China: Thailand und Kambodscha wollen nach Kämpfen Vertrauen wiederherstellen

Peking, 29. Dez (Reuters) - Thailand und Kambodscha wollen ihre Grenzstreitigkeiten nach wochenlangen Kämpfen dauerhaft beilegen.

Dies geht aus einem gemeinsamen Kommuniqué hervor, das die ⁠chinesische Regierung als ‍Vermittler nach Gesprächen mit beiden Ländern am Montag veröffentlichte. Die Außenminister Thailands und Kambodschas waren am Sonntag und Montag ‌zu Gesprächen mit ihrem chinesischen Kollegen Wang Yi in die südwestchinesische Provinz Yunnan gereist.

Wang bezeichnete ‍den Waffenstillstand als "hart errungen". Er forderte die beiden südostasiatischen Nationen auf, ihn nicht auf halbem Weg aufzugeben oder eine Wiederaufnahme der Kämpfe zuzulassen. Die Gespräche seien nützlich und konstruktiv gewesen. Dabei sei ein wichtiger Konsens erzielt worden, sagte Wang einer Erklärung seines ‍Ministeriums zufolge. Die beteiligten Parteien müssten "nach vorne ⁠schauen und vorwärts gehen". Die Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens erfordere eine fortgesetzte Kommunikation, und auch die Wiederherstellung der bilateralen Beziehungen müsse schrittweise erfolgen, sagte ‍Wang weiter.

Die Nachbarn hatten am Samstag einen wochenlangen, heftigen Konflikt beendet, bei dem mindestens 101 Menschen getötet ⁠und mehr als eine halbe Million vertrieben wurden. Die jüngste Runde der Auseinandersetzungen hatte Anfang Dezember begonnen, nachdem ein früherer Waffenstillstand gescheitert war. Dieser war Ende Oktober am Rande ‍des Asean-Gipfels in Kuala Lumpur ‌von US-Präsident Donald Trump und dem malaysischen Ministerpräsidenten Anwar Ibrahim vermittelt worden. Sowohl Thailand als auch Kambodscha sind Mitglieder des südostasiatischen Staatenbundes Asean. In der Erklärung des chinesischen Außenministeriums wurde die Rolle des Bündnisses bei der Vermittlung des Waffenstillstands jedoch nicht erwähnt.

Thailand und Kambodscha streiten seit mehr als einem Jahrhundert um die Souveränität an verschiedenen, nicht markierten Punkten ihrer 817 Kilometer langen Landgrenze. Der Streit führt ⁠immer wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen.

