W​e​r​b​u​n​g ausblenden
W​e​r​b​u​n​g von
ING Groep N.V.

DAX - Endspurt Richtung 24.500 Punkte erwartet

ING Markets · Uhr
Artikel teilen:

Hier Morning Mail abonnieren

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Kolumne von Alexander Mayer
Kommt der Bitcoin-Bärenmarkt oder fängt die Rally erst richtig an?gestern, 10:00 Uhr · decentralist.de
Kommt der Bitcoin-Bärenmarkt oder fängt die Rally erst richtig an?
Vorbörse 29.12.2025
Dax visiert nach Weihnachtspause weitere Gewinne anheute, 08:32 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Börse am Morgen 29.12.2025
Dax rutscht nach Auftaktgewinnen leicht ins Minusheute, 09:40 Uhr · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Was die Märkte 2025 bewegte
Der große Jahresrückblick mit Stefan Riße24. Dez. · onvista
Der große Jahresrückblick mit Stefan Riße
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden