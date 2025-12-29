Dax höher erwartet - Fed und Ukraine im Blick

(Stellt im zweiten Absatz klar, dass die Fed-Protokolle am Dienstag erwartet sind)

Frankfurt, 29. Dez (Reuters) - Der Dax wird am ⁠Montag der Kursentwicklung ‍an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten.

Am Dienstag vor Weihnachten hatte ‌der deutsche Leitindex 0,2 Prozent höher bei 24.340,06 Punkten geschlossen. Die Anleger griffen ‍an den letzten Handelstagen vor Weihnachten eher bei Gold und Silber als bei Aktien zu.

Im Fokus der Anleger stand in der feiertagsbedingt verkürzten Woche vor allem die US-Geldpolitik. Die Händler warten auf das ‍am Dienstag anstehende Protokoll der letzten ⁠Sitzung der US-Notenbank Fed. Die Fed hatte Anfang des Monats die Zinsen gesenkt und nur eine weitere Senkung ‍für das kommende Jahr in Aussicht gestellt, während Händler mindestens zwei weitere einpreisen. Aus ⁠den Mitschriften erhoffen sie sich frische Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs der Währungshüter.

Im Fokus steht zudem die Geopolitik. US-Präsident Donald Trump und ‍das ukrainische Staatsoberhaupt Wolodymyr ‌Selenskyj haben sich nach ihrem Treffen in Florida zuversichtlich über die Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg gezeigt. Allerdings gebe es noch ein oder zwei schwierige Fragen. In einigen Wochen dürfte klar sein, wie die Verhandlungen ausgehen, sagte Trump.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 24.340,06

EuroStoxx50 5.746,24

EuroStoxx50-Future 5.768,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 48.710,97 -0,0%

Nasdaq

S&P 500 6.929,94 -0,0%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei 50.409,85 -0,7%

Shanghai 3.968,58 +0,1%

Hang Seng 25.760,03 -0,2%

