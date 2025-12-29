W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Börse am Morgen 29.12.2025

Dax rutscht nach Auftaktgewinnen leicht ins Minus

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Quelle: Сake78 (3D & photo)

Der deutsche Aktienmarkt ist nach den Weihnachtsfeiertagen kaum verändert in die verkürzte Woche vor Silvester gestartet. Viele Anleger haben ihre Bücher geschlossen und bleiben der Börse zwischen den Jahren fern.

Der Dax notierte am Montag nach anfänglichen Gewinnen zuletzt 0,21 Prozent tiefer bei 24.289 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte sank ebenfalls um 0,1 Prozent auf 30.263 Zähler. Der EuroStoxx 50 zeigte sich zunächst praktisch unverändert.

Sollte am Montag und dem zusätzlich noch verkürzten Dienstag nicht mehr groß am Dax-Jahresplus von mehr als 22 Prozent gerüttelt werden, würde 2025 für den Leitindex zum besten Börsenjahr seit 2019. Zur Bestmarke von 24.771 Punkten, die aus dem Oktober stammt, bleibt der Dax in Schlagweite. Davor wartet aber noch die Hürde des Dezember-Hochs bei etwas unter 24.500 Punkten als wichtige Chartmarke.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
M
MDAX
E
EURO STOXX 50
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Börse am Morgen 23.12.2025
Anleger lassen es erneut ruhig angehen23. Dez. · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Vorbörse 29.12.2025
Dax visiert nach Weihnachtspause weitere Gewinne anheute, 08:32 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden