Vorbörse 29.12.2025

Dax visiert nach Weihnachtspause weitere Gewinne an

onvista · Uhr
Nach den Weihnachtsfeiertagen zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt ein etwas höherer Start in die verkürzte Woche vor Silvester ab. Rund eine Stunde vor Beginn des Börsenhandels signalisierte der X-Dax ein Plus von 0,3 Prozent auf 24.403 Punkte. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Euroregion, wird ähnlich freundlich erwartet.

Am vorletzten Handelstag des Jahres dürfte sich wenig tun - wie schon an den US-Börsen am Freitagabend. Viele Anleger haben ihre Bücher geschlossen und bleiben der Börse zwischen den Jahren fern. Sollte am Montag und dem zusätzlich noch verkürzten Dienstag nicht mehr groß am Dax-Jahresplus von mehr als 22 Prozent gerüttelt werden, würde 2025 für den Leitindex zum besten Börsenjahr seit 2019.

Zur Bestmarke von 24.771 Punkten, die aus dem Oktober stammt, bleibt der Dax in Schlagweite. Davor wartet aber noch die Hürde des Dezember-Hochs bei etwas unter 24.500 Punkten als wichtige Chartmarke.

Aus Unternehmenssicht ist die Nachrichtenlage äußerst überschaubar. Einen Blick wert sein könnten die Nebenwerte Baywa und Knaus Tabbert. Die kriselnde Baywa verkauft die niederländische Tochter Cefetra. Damit könnten die Bankverbindlichkeiten um über 600 Millionen Euro reduziert werden, teilte der für Landwirte und Lebensmittelversorgung bedeutende Münchner Mischkonzern Baywa mit.

Eine Geldbuße über rund 6,4 Millionen Euro muss der Caravan-Hersteller Knaus Tabbert bezahlen. Diese hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart im Zusammenhang mit Ermittlungen zu fehlerhaften Gewichtsangaben bei Campingfahrzeugen verhängt, wie das Unternehmen in einer Börsenpflichtmeldung am Dienstag mitteilte

Wall Street

Die US-Börsen haben am Freitag nach der eintägigen Weihnachtspause nur wenig verändert geschlossen. In Europa blieben die Handelsplätze wie schon am Donnerstag geschlossen. Marktbewegende US-Konjunkturdaten gab es keine. Aus der Unternehmenswelt lagen nur vereinzelt Neuigkeiten vor. Der Dow Jones Industrial verlor 0,04 Prozent auf 48.710,97 Punkte.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones48.710- 0,04 Prozent
S&P 5006.929- 0,03 Prozent
Nasdaq25.644- 0,05 Prozent

Aktien Asien

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind schwächer in die neue Woche gestartet. In Tokio büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 am Montag kurz vor dem Handelsende rund 0,5 Prozent ein. Auch in China und Hongkong blieb die Stimmung verhalten. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gab zuletzt um rund 0,2 Prozent nach und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte 0,1 Prozent ein. China startet unterdessen ein Großmanöver um Taiwan.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22550.526- 0,44 Prozent
Hang Seng25.656- 0,63 Prozent
CSI 3004.639- 0,38 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future127,37- 0,04 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,85- 0,017 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,11- 0,024Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1758- 0,14 Prozent
Dollar in Yen156,28- 0,14 Prozent
Euro in Yen183,81- 0,25 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent64,40 USD+ 0,76 USD
WTI57,43 USD+ 0,69 USD

Umstufungen von Aktien

SANTANDER STARTET RECKITT MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 7030 PENCE

(mit Material von dpa-AFX)

