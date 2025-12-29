Deutsche Börse-News: Aktien 2025 - das dritte starke Jahr in Folge

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Das Börsenjahr 2025 ist für die meisten Aktienindizes erneut sehr positiv verlaufen. DAX, MDAX und SDAX liegen kurz vor Schluss jeweils um die 20 Prozent im Plus. Die großen US-Indizes kommen auf Dollar-Basis auf ähnlich hohe Zuwächse, die durch den starken Euro aber größtenteils aufgezehrt wurden.

29. Dezember 2025. FRANKFURT (Deutsche Börse). Die deutschen Bluechips starten mit leichten Aufschlägen in die letzte Börsenwoche des laufenden Jahres. Der DAX (DE0008469008) liegt am Montagmorgen mit 24.400 Punkten rund 0,2 Prozent über dem letzten Schlusskurs vor den Weihnachtsfeiertagen. Seit Jahresbeginn konnte der Index ein Plus von gut 22 Prozent generieren. Damit hat sich der positive Trend der vergangenen Jahre fortgesetzt. Auch 2023 (plus 20,3 Prozent) und 2024 (plus 18,9 Prozent) hatte der DAX deutlich zugelegt. Zum Vergleich: Im Durchschnitt beträgt der jährliche Wertzuwachs seit dem offiziellen Start des Index Ende 1987 "nur" 11,2 Prozent.

Spanien und ?-sterreich als Outperformer

Auch für die anderen Indizes der DAX-Familie war 2025 ein erfolgreicher Börsenjahrgang. Die Midcaps im MDAX (DE0008467416) liegen seit Jahresbeginn mit 19 Prozent im Plus, die Smallcaps im SDAX (DE0009653386) mit 22 Prozent. Ebenfalls zweistellige Kurssteigerungen verbuchten die großen europäischen Indizes Euro Stoxx 50 (EU0009658145) und Stoxx Europe 600 (EU0009658202), die um 16 bzw. 18 Prozent zulegen konnten. Auf Ebene der Länderindizes sind vor allem der IBEX35 (ES0SI0000005) in Spanien (plus 48 Prozent) und der ATX (AT0000999982) in ?-sterreich (plus 44 Prozent) sehr gut gelaufen.

Starker Euro als Performance-Bremse

Der US-amerikanische Technologie-Index Nasdaq 100 (US6311011026) kommt mit plus 22 Prozent auf eine identische Performance wie der DAX, während der marktbreite S&P 500 (US78378X1072) um 18 Prozent gestiegen ist. Die meisten Anlegerinnen und Anleger hierzulande verbuchten mit ihren Investments in den US-Indizes 2025 aber deutlich geringere Wertsteigerungen. Verantwortlich dafür ist der gegenüber dem US-Dollar seit Jahresbeginn um 15 Prozent aufgewertete Euro, durch den die Performance der in Euro gehandelten Index-Tracker entsprechend gemindert wurde. 2024 hatte sich der damals relativ schwache Euro für diese Produkte noch als zusätzlicher Performance-Treiber erwiesen.

Rüstungsaktien haben sich mehr als verdoppelt

Zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählten in diesem Jahr die Rüstungsaktien. Mit Renk Group (DE000RENK730), Rheinmetall (DE0007030009) und Hensoldt (DE000HAG0005) haben sich drei Branchenunternehmen mehr als verdoppelt. In dem aktuell 101 Werte umfassenden Sammelindex HDAX (DE0008469016) ist das in diesem Jahr insgesamt 13 Aktien gelungen, darunter unter anderem noch Hochtief (DE0006070006), Nordex (DE000A0D6554) und Siemens Energy (DE000ENER6Y0). Unter den Verlierer-Aktien lief es für Puma (DE0006969603) und Redcare Pharmacy (NL0012044747) mit einem Kursrückgang von jeweils 51 Prozent besonders schlecht.

SAP mit hohen Umsätzen und schwacher Performance

Die Aktien mit den höchsten Umsätzen an den Börsen Frankfurt und Xetra waren in diesem Jahr mit großem Abstand Rheinmetall und SAP (DE0007164600). Der Softwarehersteller, im Vorjahr noch einer der Top-Performer, zählte mit einem Minus von 12 Prozent diesmal allerdings zu den schwächeren Werten. Ebenfalls stark gehandelt wurden die Aktien von Allianz (DE0008404005), Deutsche Telekom (DE0005557508), Siemens (DE0007236101) und Siemens Energy.

Nvidia bleibt der absolute Liebling

Bei den vor allem in Frankfurt stark gehandelten ausländischen Aktien war in Sachen Handelsvolumen erneut Nvidia (US67066G1040) das Maß aller Dinge. Der wie schon 2024 von der KI-Euphorie beflügelte Chipspezialist hat seinen Börsenwert in US-Dollar in diesem Jahr noch mal um 38 Prozent erhöht. In Euro ist der Kurs "nur" um 19 Prozent gestiegen. Stark nachgefragt waren 2025 zudem die Aktien des chinesischen E-Auto-Spezialisten BYD (CNE100000296) und die GDRs des koreanischen Speicherchipherstellers SK Hynix (US78392B1070). Erst dahinter folgen weitere Vertreter der Magnificent 7 wie Apple (US0378331005), Microsoft (US5949181045) und Amazon (US0231351067).

Handel an der Deutschen Börse zum Jahreswechsel 2025/26:

30. Dezember: verkürzter Handel bis 14 Uhr

31. Dezember und 1. Januar 2026: geschlossen

2. Januar 2026: regulärer Handel

Von Thomas Koch, 29. Dezember 2025, © Deutsche Börse AG

