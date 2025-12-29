Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1766 US-Dollar
Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro-Kurs ist am Montag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1766 (Mittwoch: 1,1787) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8499 (0,8484) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87260 (0,87290) britische Pfund, 183,97 (183,83) japanische Yen und 0,9293 (0,9284) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
