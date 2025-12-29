EQS-Adhoc: A.H.T Syngas Technology N.V.: Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

EQS-Ad-hoc: A.H.T Syngas Technology N.V. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Finanzierung

A.H.T Syngas Technology N.V.: Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre



29.12.2025 / 12:36 CET/CEST

Bonn / Eindhoven, 29 Dezember 2025

Der Vorstand der A.H.T. Syngas Technology N.V. (“A.H.T.”), mit Sitz in Eindhoven, Niederlande, (ISIN NL0010872388, WKN A12AGY) hat auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 31. August 2021 die Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 2 Mio. („WSV 2026/2029“), unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen.

Die WSV 2026/2029 hat eine dreijährige Laufzeit und sieht eine jährliche Festverzinsung in Höhe von fünf Prozent sowie das Recht der Wandelanleihegläubiger vor, die Wandelanleihe zu einem Wandlungspreis in Höhe von EUR 1,25 nach Maßgabe der relevanten Anleihebedingungen in bis zu 1.600.000 Aktien der Gesellschaft zu wandeln.

Die Gesellschaft beabsichtigt den Emissionserlös aus der Wandelschuldverschreibung in erster Linie zur Finanzierung der aktuellen Projekte zu verwenden. Diese Kapitalerhöhung soll das Geschäft und die Handlungsmöglichkeiten der A.H.T. stärken, indem sie das Wachstum der Firma und die Finanzierung aktueller Projekte unterstützt. Dazu gehören der Aufbau des Contracting-Modells, die Vorbereitung von Projekten sowie die weitere Erschließung des wachsenden Marktes für den Ersatz von Erdgas, und Treibhausgas positive Energieerzeugung.

Über A.H.T. Syngas Technolgy N.V.

A.H.T. Syngas Technology N.V., im Freiverkehr (Basic Board) der Frankfurter Wertpapierbörse, plant und errichtet dezentrale Biomassekraftwerke auf Basis des Doppelfeuerverfahrens zur Synthesegasherstellung und ermöglicht damit eine effiziente, treibhausarme Energieerzeugung.

Kontakt:

A.H.T. Syngas Technology N.V.

Investor Relations-Team

t: +49 2206 95 190 - 10

f: +49 2206 95 190 - 11

info(at) aht-syngas.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: A.H.T Syngas Technology N.V. Schimmelt 2-16 5611 ZX Eindhoven Niederlande ISIN: NL0010872388 WKN: A12AGY

