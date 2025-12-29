EQS-Adhoc: DN Group AG: DN Group AG erwirbt 28 Mio. Aktien an der Algene Holding SE zum Kaufpreis von EUR 105 Mio.

EQS-Ad-hoc: DN Group AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

DN Group AG: DN Group AG erwirbt 28 Mio. Aktien an der Algene Holding SE zum Kaufpreis von EUR 105 Mio.



29.12.2025 / 15:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

DN Group AG erwirbt 28 Mio. Aktien an der Algene Holding SE zum Kaufpreis von EUR 105 Mio.



Frankfurt am Main, 29. Dezember 2025 – Die DN Group AG (ISIN: DE000A3DW408) hat heute einen Vertrag über den Erwerb einer Beteiligung an der Algene Holding SE („Zielgesellschaft“) zum Kaufpreis von EUR 105 Mio. abgeschlossen. Mit diesem Kaufvertrag erwirbt die DN Group AG 28.000.000 Aktien an der Zielgesellschaft, die die Verkäuferin im Rahmen einer von der Zielgesellschaft beschlossenen Sachkapitalerhöhung um EUR 70 Mio. gegen die Einbringung von 100 % der Aktien an der Algene International AG gezeichnet hat. Durch diese Transaktion wird die DN Group AG eine Beteiligung an der Zielgesellschaft von über 25 % erhalten. Die Zahlung des Kaufpreises in Höhe von EUR 105 Mio. erfolgt durch Verrechnung eines Kaufpreises in gleicher Höhe, der sich aus dem Verkauf von 30.000.000 Aktien an der More Impact AG von der DN Group AG an die Verkäuferin der Algene Holding SE Aktien ergibt.

Ende der Insiderinformation

29.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: DN Group AG Opern Turm, Bockenheimer Landstraße 2-4 60306 Frankfurt am Main Deutschland E-Mail: info@dn-ag.com ISIN: DE000A3DW408, DE000A383C76 WKN: A3DW40 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München EQS News ID: 2252254

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2252254 29.12.2025 CET/CEST