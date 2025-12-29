EQS-AFR: E.ON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: E.ON SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

E.ON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



29.12.2025 / 16:26 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die E.ON SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://www.eon.com/halbjahresfinanzbericht-2026

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://www.eon.com/halfyearfinancialreport-2026

29.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: E.ON SE Brüsseler Platz 1 45131 Essen Deutschland Internet: www.eon.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2252288 29.12.2025 CET/CEST