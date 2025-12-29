EQS-AFR: E.ON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Hiermit gibt die E.ON SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.02.2026
Ort:
https://www.eon.com/geschaeftsbericht2025
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.02.2026
Ort:
https://www.eon.com/annualreport2025
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|E.ON SE
|Brüsseler Platz 1
|45131 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.eon.com
