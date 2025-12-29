EQS-AFR: E.ON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: E.ON SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

E.ON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



29.12.2025 / 16:30 CET/CEST

Hiermit gibt die E.ON SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://www.eon.com/quartalsmitteilung-q1-2026

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://www.eon.com/quarterlystatement-q1-2026

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026

Ort:

https://www.eon.com/quartalsmitteilung-9m-2026

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026

Ort:

https://www.eon.com/quarterlystatement-9m-2026

E.ON SE Brüsseler Platz 1 45131 Essen Deutschland Internet: www.eon.com

