EQS-AFR: E.ON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
Infrastruktur
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: E.ON SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
E.ON SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

29.12.2025 / 16:30 CET/CEST
Hiermit gibt die E.ON SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://www.eon.com/quartalsmitteilung-q1-2026

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://www.eon.com/quarterlystatement-q1-2026

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026

Ort:

https://www.eon.com/quartalsmitteilung-9m-2026

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026

Ort:

https://www.eon.com/quarterlystatement-9m-2026

Sprache:Deutsch
Unternehmen:E.ON SE
Brüsseler Platz 1
45131 Essen
Deutschland
Internet:www.eon.com
EON

