W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

29.12.2025 / 10:54 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 8. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 29. Dezember 2025 – Im Zeitraum vom 22. Dezember 2025 bis einschließlich 26. Dezember 2025 wurde eine Anzahl von 350.000 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

RückkauftagAggregiertes Volumen (Stück Aktien)Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR)Börsenplatz
22.12.2025120.69843,7660XETA
22.12.202521.94843,7410TQEX
22.12.202599.86543,7437CEUX
22.12.20257.48943,7204AQEU
23.12.202546.38543,8396XETA
23.12.20257.30343,7852TQEX
23.12.202540.79443,7938CEUX
23.12.20255.51843,8455AQEU
24.12.20250-XETA
24.12.2025  0-TQEX
24.12.20250-CEUX
24.12.20250-AQEU
25.12.20250-XETA
25.12.20250-TQEX
25.12.20250-CEUX
25.12.20250-AQEU
26.12.20250-XETA
26.12.20250-TQEX
26.12.20250-CEUX
26.12.20250-AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 26. Dezember 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 8.026.947 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com

29.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet:www.basf.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2252000 29.12.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
BASF

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden