EQS-CMS: WashTec AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: WashTec AG / Bekanntmachung entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 | Erwerb eigener Aktien – 8. Zwischenmeldung
WashTec AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

29.12.2025 / 09:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Augsburg, den 29. Dezember 2025

Im Zeitraum vom 22. Dezember 2025 bis einschließlich 23. Dezember 2025 hat die WashTec AG insgesamt 1.118 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms 2025 gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 5. November 2025 entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:

DatumAggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)
22. Dezember 202553846,7201
23.Dezember 202558046,8628

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 seit dem 6. November 2025 bis einschließlich 23. Dezember 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 32.072 Aktien. Der Erwerb der Aktien der WashTec AG erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der WashTec AG beauftragte Bank.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der WashTec AG im Bereich „Aktie“ Abschnitt „Aktienrückkauf“ veröffentlicht (

ir.washtec.de

).

WashTec AG

Der Vorstand

29.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:WashTec AG
Argonstraße 7
86153 Augsburg
Deutschland
Internet:www.washtec.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2251618 29.12.2025 CET/CEST

WashTec

