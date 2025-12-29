EQS-DD: HelloFresh SE: Fabien Jacques Jérôme Simon, Übertragung von 203.800 Aktien durch Herrn Simon an seine zu 100% gehaltene niederländische Gesellschaft Fajence B.V. (KvK Nr.: 81273738).
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
29.12.2025 / 10:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Fabien Jacques Jérôme
|Nachname(n):
|Simon
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|HelloFresh SE
b) LEI
|391200ZAF4V6XD2M9G57
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A161408
b) Art des Geschäfts
|Übertragung von 203.800 Aktien durch Herrn Simon an seine zu 100% gehaltene niederländische Gesellschaft Fajence B.V. (KvK Nr.: 81273738).
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|5,8000 EUR
|1.182.040,0000 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|5,8000 EUR
|1.182.040,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|22.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HelloFresh SE
|Prinzenstraße 89
|10969 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.hellofreshgroup.com
