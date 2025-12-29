W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: HelloFresh SE: Fabien Jacques Jérôme Simon, Übertragung von 203.800 Aktien durch Herrn Simon an seine zu 100% gehaltene niederländische Gesellschaft Fajence B.V. (KvK Nr.: 81273738).

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.12.2025 / 10:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Fabien Jacques Jérôme
Nachname(n):Simon

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

HelloFresh SE

b) LEI

391200ZAF4V6XD2M9G57 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A161408

b) Art des Geschäfts

Übertragung von 203.800 Aktien durch Herrn Simon an seine zu 100% gehaltene niederländische Gesellschaft Fajence B.V. (KvK Nr.: 81273738).

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
5,8000 EUR1.182.040,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
5,8000 EUR1.182.040,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

29.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HelloFresh SE
Prinzenstraße 89
10969 Berlin
Deutschland
Internet:www.hellofreshgroup.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

102664 29.12.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
HelloFresh

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden