EQS-DD: Xtrackers II: Mr Stefan Kreuzkamp, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
29.12.2025 / 14:38 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Mr
|Vorname:
|Stefan
|Nachname(n):
|Kreuzkamp
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Xtrackers II
b) LEI
|54930094D590OBMERQ34
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|LU0478205379
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|161,86 EUR
|33.690,8700 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|161,8600 EUR
|33.690,8700 EUR
e) Datum des Geschäfts
|23.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
29.12.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Xtrackers II
|49, Avenue J.F. Kennedy
|1855 Luxembourg
|Luxemburg
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102668 29.12.2025 CET/CEST
