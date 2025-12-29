EQS-DD: Xtrackers II: Mr Stefan Kreuzkamp, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



29.12.2025 / 14:38 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Mr Vorname: Stefan Nachname(n): Kreuzkamp

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Xtrackers II

b) LEI

54930094D590OBMERQ34

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: LU0478205379

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 161,86 EUR 33.690,8700 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 161,8600 EUR 33.690,8700 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache: Deutsch Unternehmen: Xtrackers II 49, Avenue J.F. Kennedy 1855 Luxembourg Luxemburg

102668 29.12.2025 CET/CEST