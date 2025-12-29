W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Xtrackers II: Mr Stefan Kreuzkamp, Verkauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.12.2025 / 14:38 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Mr
Vorname:Stefan
Nachname(n):Kreuzkamp

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Xtrackers II

b) LEI

54930094D590OBMERQ34 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:LU0478205379

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
161,86 EUR33.690,8700 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
161,8600 EUR33.690,8700 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

29.12.2025 CET/CEST


Sprache:Deutsch
Unternehmen:Xtrackers II
49, Avenue J.F. Kennedy
1855 Luxembourg
Luxemburg
Ende der MitteilungEQS News-Service

102668 29.12.2025 CET/CEST

