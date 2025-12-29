EQS-News: Energiekontor AG: Energiekontor mit starkem Jahresendspurt – Ergebnisprognose für 2025 bestätigt

EQS-News: Energiekontor AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Energiekontor mit starkem Jahresendspurt – Ergebnisprognose für 2025 bestätigt

Bremen, 29. Dezember 2025 – Die im General Standard gelistete Energiekontor AG („Energiekontor“), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, konnte im Jahresendspurt weitere Erfolge in der Projektentwicklung und im Projektvertrieb erzielen. Vor diesem Hintergrund bestätigt das Unternehmen die prognostizierte Ergebnisbandbreite für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 30 bis 40 Mio. Euro.

Nachdem Energiekontor im Mai 2025 mit dem baugenehmigten Windparkprojekt Alpen-Bönninghardt mit einer Gesamtnennkapazität von rund elf Megawatt erfolgreich an der EEG-Ausschreibung der Bundesnetzagentur teilgenommen hatte, konnte für das Projekt im Kreis Wesel in Nordrhein-Westfalen noch rechtzeitig vor den Weihnachtsfeiertagen der Financial Close erreicht werden. Der Windpark soll nach aktuellem Planungsstand Ende 2027 in Betrieb gehen und in den Eigenbestand von Energiekontor überführt werden.

Einschließlich dieses Projekts haben im Geschäftsjahr 2025 insgesamt 14 Wind- und Solarprojekte mit einer Gesamterzeugungsleistung von mehr als 350 Megawatt den Financial Close erreicht. Insgesamt befinden sich derzeit 21 Projekte mit rund 640 Megawatt im Bau oder in den Bauvorbereitungen – ein historischer Bestwert für Energiekontor und ein Beleg für den erfolgreichen operativen Geschäftsverlauf im Geschäftsjahr 2025. Die erzielten operativen Erfolge schlagen sich jedoch noch nicht unmittelbar in den Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 nieder, da einige dieser Projekte erst 2026 und zum überwiegenden Teil erst 2027 in Betrieb genommen und dann zum Konzernergebnis beitragen werden.

Mit Blick auf den Eigenparkbestand hat Energiekontor zudem einen älteren Windpark mit einer Erzeugungsleistung von rund 14 Megawatt abgegeben. Der Verkauf des bereits aus der EEG-Förderung ausgelaufenen Windparks erfolgte aus Opportunitätsgründen und wird die Gesamtnennkapazität der konzerneigenen Parks kurzfristig leicht reduzieren. Bereits für das erste Quartal 2026 wird jedoch die Inbetriebnahme des repowerten Windparks Oederquart mit rund 17 Megawatt erwartet. Der neue Park wird die Gesamtleistung des Parkportfolios wieder auf den bisherigen Stand von ca. 450 Megawatt zurückführen. Darüber hinaus befinden sich derzeit viele weitere Projekte im Bau oder in der Entwicklung, die für den Eigenbestand vorgesehen sind. Am geplanten Ausbau des konzerneigenen Parkportfolios auf zukünftig rund 650 Megawatt hält Energiekontor deshalb unverändert fest – mit steigender Tendenz bei weiteren Financial Closes im Geschäftsjahr 2026.

Darüber hinaus konnte Energiekontor ebenfalls noch vor dem Jahreswechsel Verträge zur schlüsselfertigen Veräußerung zweier benachbarter Windparks in Deutschland mit einer Gesamtnennleistung von mehr als 90 Megawatt abschließen – eine erneute Bestmarke in der Geschichte von Energiekontor. Beide Parks sollen Ende 2027 in Betrieb gehen. Im Geschäftsjahr 2025 hat Energiekontor somit insgesamt sieben Windparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von rund 209 Megawatt veräußert (Vorjahr: 51 Megawatt), darunter fünf schlüsselfertige Projekte. Diese bilden – neben den wiederkehrenden Einnahmen aus der konzerneigenen Stromerzeugung – eine wichtige Ergebnisgrundlage für die kommenden Geschäftsjahre. Zusätzliche Projekte befinden sich aktuell im Vertrieb oder in den Vertriebsvorbereitungen, darunter mehrere britische Projekte.

Vor dem Hintergrund der im Geschäftsjahr 2025 erzielten ergebniswirksamen Vertriebserfolge sowie der bisherigen Performance der konzerneigenen Wind- und Solarparks bestätigt der Vorstand der Energiekontor AG, dass die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 aus heutiger Sicht erreichbar ist. Die zuletzt veröffentlichte Erwartung für das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) in einer Bandbreite von rund 30 bis 40 Mio. Euro bleibt unverändert bestehen.

„Die starke Dynamik, die wir zum Jahresende sehen, unterstreicht die hohe operative Leistungsfähigkeit von Energiekontor. Noch nie zuvor war unser Projektportfolio über alle Entwicklungsphasen hinweg so umfangreich und so weit fortgeschritten wie heute. Diese Erfolge sind das Ergebnis jahrelanger Entwicklungsarbeit und spiegeln sich oft erst zeitversetzt in den Geschäftszahlen wider – wie für unser Geschäftsmodell typisch, aktuell jedoch auch aufgrund der bekannten externen Rahmenbedingungen. Entscheidend ist, dass unser Projektportfolio heute eine sehr belastbare Grundlage für die Ergebnisentwicklung der kommenden Jahre bildet“, so Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG. „Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, um unseren Aktionärinnen und Aktionären, unseren Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern sowie unseren Mitarbeitenden für ihr Vertrauen und ihr Engagement in diesen herausfordernden Zeiten zu danken. Im Namen von Energiekontor wünsche ich Ihnen allen einen angenehmen Jahresausklang und einen gelungenen Start ins neue Jahr.“

Über die Energiekontor AG

Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen erneuerbare Energien: Dafür steht Energiekontor seit 35 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Wind- und Solarparks im In- und Ausland. Darüber hinaus betreibt Energiekontor 40 Wind- und Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von rund 450 Megawatt im eigenen Bestand. Rund 200 Megawatt, die ebenfalls für das Eigenbestandsportfolio vorgesehen sind, befinden sich derzeit im Bau. Auch wirtschaftlich nimmt Energiekontor eine Pionierrolle ein und möchte in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.

Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Augsburg, Berlin, Potsdam und Hildesheim. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England, Schottland, Portugal, Frankreich und den Vereinigten Staaten vertreten.

Die stolze Bilanz seit Firmengründung: Mehr als 170 realisierte Wind- und Solarparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von über 1,5 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von mehr als 2,3 Mrd. Euro. Die im Geschäftsjahr 2024 deutlich ausgebaute Projektpipeline (11,2 Gigawatt ohne US-Projektrechte) zeigt die künftigen Wachstumspotenziale und den möglichen Beitrag, den Energiekontor zum Ausbau der erneuerbaren Energien leisten kann.

Die Aktie der Energiekontor AG (WKN 531350/ISIN DE0005313506/General Standard) ist im SDAX der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden.

Kontakt

Julia Pschribülla

Head of Investor & Public Relations

Tel: +49 (0)421-3304-126

Kathrin Mateoschus

Investor & Public Relations Manager

Tel: +49 (0)421-3304-297

E-Mail für Investor Relations-Angelegenheiten: ir@energiekontor.com

E-Mail für Presse-Angelegenheiten: pr@energiekontor.com

Energiekontor AG

Mary-Somerville-Straße 5

28359 Bremen

Tel: +49 (0)421-3304-0

Fax: +49 (0)421-3304-444

E-Mail: info@energiekontor.de

Web: www.energiekontor.de

