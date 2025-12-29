EQS-News: I LOVE FRUIT & VEG FROM EUROPE / Schlagwort(e): Produkteinführung

Feiern Sie den Neujahrstag mit den frischen Geschmackserlebnissen von I Love Fruit & Veg from Europe



BERLIN, 29. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Während Deutschland sich auf die Begrüßung des neuen Jahres vorbereitet, greifen Familien und Küchenchefs gleichermaßen gerne zu frischen Früchten und Gemüse, um ihren festlichen Tafeln Farbe, Geschmack, Nährstoffe und eine angenehme Frische zu verleihen — und so die Silvesterfeierlichkeiten unvergesslich zu machen.

Im Dezember und Januar zeigen die Märkte in Deutschland bunte Farben, dank der Fülle an saisonalen Früchten wie Granatäpfeln, Zitrusfrüchten, Kiwis, Kakis, Äpfeln, Birnen und Maronen sowie Gemüse wie Kohl, Endivien, Wurzelgemüse und Artischocken — einige der wichtigsten Zutaten für traditionelle und moderne Rezepte zum Jahreswechsel.

Um Ihnen den Einstieg ins neue Jahr mit einem geschmackvollen Höhepunkt zu erleichtern, präsentieren wir Ihnen eine einfache, aber delikate Rezeptur, die einige dieser außergewöhnlichen Zutaten hervorheben. Die Kreationen stammen von I Love Fruit & Veg from Europe, der Kampagne, die den Konsum von frischen, saisonalen Obst- und Gemüsesorten in mehreren Ländern, darunter Deutschland, fördert. Diese Initiative wird durch die Europäische Union kofinanziert und von einer Gruppe italienischer Landwirtschaftsproduzenten (Agritalia, A.O.A., La Deliziosa, Meridia und Terra Orti) organisiert.

Geröstetes Wurzelgemüse mit Kräutern und gewürzten Äpfeln

Dieses herzhafte Gemüsegericht passt hervorragend zu rustikarem Brot oder als Beilage zu festlichen Fleisch- oder Wurstgerichten und eignet sich perfekt für einen typisch deutschen Silvesterabend.

Zutaten:

3 Karotten, geschält und in Stücke geschnitten

3 Pastinaken, geschält und in Scheiben

2 große Kartoffeln, geschält und gewürfelt

1 rote Zwiebel, in Spalten

2 Äpfel, entkernt und in Scheiben

3 EL Olivenöl

1 TL getrockneter Rosmarin oder Thymian

1 TL Zimtpulver (für die Äpfel)

Salz und Pfeffer

Frische Petersilie oder Schnittlauch zum Garnieren

Zubereitung:

Den Ofen auf 200 °C vorheizen.

Das Wurzelgemüse (Karotten, Pastinaken, Kartoffeln und Zwiebel) mit dem Olivenöl, den Kräutern, Salz und Pfeffer vermengen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech verteilen.

Ca. 35-40 Minuten rösten, dabei einmal wenden, bis das Gemüse weich und schön karamellisiert ist.

Die Apfelscheiben mit etwas Zimt und einem Teelöffel Olivenöl vermengen und in den letzten 15 Minuten der Garzeit zusammen mit dem Wurzelgemüse auf das Blech geben. Alternativ können die Äpfel auch separat geröstet werden, um sie etwas weicher zu machen.

Das geröstete Gemüse auf einer Servierplatte anrichten, die Äpfel obenauf oder als Garnitur verwenden und mit frisch gehackter Petersilie oder Schnittlauch bestreuen.

