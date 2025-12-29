W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Fratzscher: Feiertagsdiskussion ist «Phantomdebatte»

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Feiertage an Wochenenden

Berlin (dpa) - Der Ökonom Marcel Fratzscher erachtet die Diskussion um einen Ersatz für auf Wochenenden fallende Feiertage im kommenden Jahr als wenig zielführend. «Ich halte das für eine Phantomdebatte», sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) im ARD-«Morgenmagazin». Genauso wenig halte er von der umgekehrten Forderung, Feiertage abzuschaffen. «Wichtiger ist, die Qualität der Arbeit zu verbessern, also die Produktivität, dass die Menschen pro gearbeiteter Stunde produktiver sind.» Er ergänzte: «Diese Diskussion über mehr oder weniger Feiertage halte ich für kontraproduktiv.»

Kritik aus der Opposition - Union warnt vor Milliardenausfällen

2026 fallen bundesweit der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober und der zweite Weihnachtsfeiertag am 26. Dezember auf einen Samstag. In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ist der Internationale Frauentag am 8. März ein Feiertag, 2026 ist dies ein Sonntag. Auch Allerheiligen am 1. November und der Reformationstag am 31. Oktober liegen an einem Wochenende.

Politiker von Linken und Grünen kritisierten diese Umstände etwa als unfair. Sie forderten einen Ersatz unter der Woche und verwiesen dabei etwa auf entsprechende Regelungen in anderen Ländern. Aus der Union kam Widerspruch zu der Idee. Die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Gitta Connemann, sagte dem «Tagesspiegel», ein Feiertag stehe für einen Produktionsausfall von 8,6 Milliarden Euro.

Fratzscher: Löst unsere Probleme nicht

Durch die wegfallenden Feiertage erwarte man 2026 ungefähr 0,3 Prozent mehr Wirtschaftsleistung, da die Menschen dann mehr arbeiteten, führte Fratzscher aus. In den Folgejahren - wenn die Feiertage wieder unter der Woche liegen - gebe es dann den umgekehrten Effekt, also weniger Wirtschaftsleistung. Das schwanke immer um 0,3, 0,4-Prozentpunkte. «Das ist nicht viel.» Der Ökonom ergänzte: «Das wird die Probleme Deutschlands, die wir heute im wirtschaftlichen Bereich haben, sicherlich nicht lösen.»

Fratzscher forderte hingegen mehr Investitionen des Staates aber auch einen Beitrag der Unternehmen. Die Unternehmen müssen mehr in ihre Beschäftigten investieren, um die Produktivität zu verbessern, sagte er. «Die Qualität der Arbeit muss besser werden.»

Das könnte dich auch interessieren

Kolumne von Alexander Mayer
Kommt der Bitcoin-Bärenmarkt oder fängt die Rally erst richtig an?gestern, 10:00 Uhr · decentralist.de
Kommt der Bitcoin-Bärenmarkt oder fängt die Rally erst richtig an?
Vorbörse 29.12.2025
Dax visiert nach Weihnachtspause weitere Gewinne anheute, 08:32 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Börse am Morgen 29.12.2025
Dax rutscht nach Auftaktgewinnen leicht ins Minusheute, 09:40 Uhr · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.12.2025heute, 06:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.12.2025
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden