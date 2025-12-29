KfW: Stimmung im Mittelstand trübt sich zum Jahresende ein

Berlin, 29. Dez (Reuters) - Zum Jahresende hat sich das Geschäftsklima im deutschen Mittelstand erneut leicht verschlechtert.

Es trübte sich im ⁠Dezember im ‍Vergleich zum Vormonat um 0,5 Zähler auf minus 15,0 Punkte ein, wie aus dem ‌am Montag veröffentlichten KfW-Ifo-Mittelstandsbarometer hervorgeht. Damit verharrt die Stimmung in den kleinen ‍und mittleren Unternehmen weiterhin deutlich unter der Nulllinie, die für den langfristigen Durchschnitt steht. Das mittelständische Geschäftsklima sank im Dezember in fast allen Wirtschaftsbereichen, besonders stark allerdings im Dienstleistungssektor.

Hier trübten sich die Geschäftserwartungen auf Sicht ‍von sechs Monaten erheblich ein, ⁠während sich die Bewertung der aktuellen Lage leicht verbesserte. Im Einzelhandel verschlechterte sich die Stimmung ebenfalls, vor allem ‍bedingt durch die Lageurteile.

Die staatliche Förderbank KfW wertet für das Barometer die Ergebnisse ⁠der Konjunkturumfragen des Münchner Ifo-Instituts aus, unterteilt nach Größenklassen der Unternehmen und Hauptwirtschaftsbereichen. "Schon seit dem Spätsommer ist die zu Jahresanfang begonnene Aufhellung der ‍Geschäftserwartungen im Mittelstand ‌ins Stocken geraten", erläuterte KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher. Seit dem Herbst mache sich große Ernüchterung in der Wirtschaft breit. Zu groß seien die Probleme in weiten Teilen der Industrie. Dennoch sei ein leichtes Wirtschaftswachstum im vierten Quartal 2025 und eine deutliche Konjunkturerholung im Jahr 2026 zu erwarten.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von ⁠Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)