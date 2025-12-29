W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Börsen-News live 29.12.2025

Nvidia im Fokus: Groq-Deal, Alphabet-KI und der Silbermarkt

onvista · Uhr
KI

Heute bespricht Börsenexperte Martin Goersch folgende Werte: Elmos Semiconductor, Rheinmetall, Silber, Cameco, Micron, MercadoLibre, Taiwan Semiconductor, Alphabet und Nvidia.

Artikel teilen:

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Silber: Exportregeln und physischer Markt

China verschärft die Rahmenbedingungen für Silberexporte. Was das für Preisbildung, regionale Unterschiede und die Rolle physischer Märkte bedeutet – und warum Produzentenländer stärker in den Fokus rücken.

Alphabet: KI-Traffic verschiebt sich

Generative KI wird alltäglich. Immer mehr Nutzung entsteht dort, wo Fragen ohnehin gestellt werden. Ein Blick darauf, warum Distribution wichtiger wird als das einzelne Modell – und was das für Alphabet bedeutet.

Nvidia: Groq-Deal und neue Chip-Pfade

Nvidia setzt beim Thema Inference neue Akzente. Der Deal mit Groq wirft Fragen zur Energieeffizienz, Chip-Architektur und künftigen Wachstumsfeldern jenseits klassischer GPUs auf.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
S
Silberpreis
Nvidia
Rheinmetall
Alphabet A
Micron Technology
Alphabet C
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR)
Cameco
Mercadolibre
Elmos

Das könnte dich auch interessieren

Börsen-News live
BP macht Kasse, EOS und ONDS im Drohnen-Rausch24. Dez. · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
So unterscheiden sich die Konzerne
UPS, FedEx, DHL? Welche Logistik-Aktie sich jetzt für dich eignet23. Dez. · onvista
UPS, FedEx, DHL? Welche Logistik-Aktie sich jetzt für dich eignet
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden