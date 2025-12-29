Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Silber: Exportregeln und physischer Markt
China verschärft die Rahmenbedingungen für Silberexporte. Was das für Preisbildung, regionale Unterschiede und die Rolle physischer Märkte bedeutet – und warum Produzentenländer stärker in den Fokus rücken.
Alphabet: KI-Traffic verschiebt sich
Generative KI wird alltäglich. Immer mehr Nutzung entsteht dort, wo Fragen ohnehin gestellt werden. Ein Blick darauf, warum Distribution wichtiger wird als das einzelne Modell – und was das für Alphabet bedeutet.
Nvidia: Groq-Deal und neue Chip-Pfade
Nvidia setzt beim Thema Inference neue Akzente. Der Deal mit Groq wirft Fragen zur Energieeffizienz, Chip-Architektur und künftigen Wachstumsfeldern jenseits klassischer GPUs auf.
