Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Silber: Exportregeln und physischer Markt

China verschärft die Rahmenbedingungen für Silberexporte. Was das für Preisbildung, regionale Unterschiede und die Rolle physischer Märkte bedeutet – und warum Produzentenländer stärker in den Fokus rücken.

Alphabet: KI-Traffic verschiebt sich

Generative KI wird alltäglich. Immer mehr Nutzung entsteht dort, wo Fragen ohnehin gestellt werden. Ein Blick darauf, warum Distribution wichtiger wird als das einzelne Modell – und was das für Alphabet bedeutet.

Nvidia: Groq-Deal und neue Chip-Pfade

Nvidia setzt beim Thema Inference neue Akzente. Der Deal mit Groq wirft Fragen zur Energieeffizienz, Chip-Architektur und künftigen Wachstumsfeldern jenseits klassischer GPUs auf.