Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Diskussion um das Silvester-Feuerwerk

dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Diskussion um das Silvester-Feuerwerk:

"Und was spricht gegen mehr kommunal organisierte Feuerwerke, kombiniert mit Musik und modernen Licht- und Drohnenshows, für deren Durchführung die Menschen ihr Böllerbudget zur Verfügung stellen? Wer liebgewonnene Rituale verändern will, wird viel mehr solche Alternativen anbieten müssen."/yyzz/DP/he

