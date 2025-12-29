Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Diskussion um das Silvester-Feuerwerk
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Diskussion um das Silvester-Feuerwerk:
"Und was spricht gegen mehr kommunal organisierte Feuerwerke, kombiniert mit Musik und modernen Licht- und Drohnenshows, für deren Durchführung die Menschen ihr Böllerbudget zur Verfügung stellen? Wer liebgewonnene Rituale verändern will, wird viel mehr solche Alternativen anbieten müssen."/yyzz/DP/he
Das könnte dich auch interessieren
Hessens Ministerpräsident will Aufrüstung stärken - mit hiesiger Wertschöpfunggestern, 17:17 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
PlusRichtige Auswahl ist aber zwingend
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
PlusÜberflieger und Verlustbringer
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
PlusChartzeit Wochenausgabe 21.12.2025